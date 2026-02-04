In West-Vlaanderen kan je momenteel enkel in Torhout en Roeselare een veiligheidsopleiding volgen. Het KTA in Brugge heeft een aanvraag ingediend om dat in de toekomst ook te mogen doen.

“Er is een maximum contingent vastgelegd voor die opleidingen. Wij hopen dat dat opengebroken wordt en dat we hier in het KTA ook opleidingen kunnen organiseren”, zegt Dries Lescouhier, voorzitter van de schoolraad.