In het KTA in Brugge hebben zo’n 600 scholieren van het KTA zelf, van het Maerlant Atheneum uit Blankenberge en van Element uit Brugge kennisgemaakt met veiligheidsberoepen. Tijdens een veiligheidsdag konden ze onder meer een brand blussen, materiaal van de politie uitproberen en info krijgen over de marine. De school wil zo inspelen op het grote personeelstekort in de sector en hoopt in de toekomst ook zelf opleidingen te mogen aanbieden.
Brandweer, politie, defensie en bewakingsfirma’s: in het KTA Brugge stonden ze allemaal klaar om leerlingen een blik achter de schermen van hun job te gunnen. Tijdens de veiligheidsdag konden zo’n 600 scholieren zelf ervaren wat het werk inhoudt, bijvoorbeeld door een brand te blussen of met een hydraulische tang te oefenen.
Voor veel leerlingen was het een eerste kennismaking met zulke beroepen. “Ik vind het heel interessant om te zien wat er allemaal is. Zeker bij de brandweer. En de marine is hier ook. Dat zijn dingen waar we normaal niet mee in aanraking komen”, zegt leerling Victorine Druant. Ook Eloise Vandorpe is enthousiast: “Het is leuk dat we eens met zulke beroepen kennismaken in plaats van alleen met hogescholen.”
Opleiding in Brugge?
In West-Vlaanderen kan je momenteel enkel in Torhout en Roeselare een veiligheidsopleiding volgen. Het KTA in Brugge heeft een aanvraag ingediend om dat in de toekomst ook te mogen doen.
“Er is een maximum contingent vastgelegd voor die opleidingen. Wij hopen dat dat opengebroken wordt en dat we hier in het KTA ook opleidingen kunnen organiseren”, zegt Dries Lescouhier, voorzitter van de schoolraad.
"De geopolitieke toestand is veranderd en wij willen met onze school deel zijn van de oplossing door opleidingen aan te bieden.”
Volgens directeur Lien Hautekeete is de nood aan personeel in die sector behoorlijk hoog: “Er zijn heel veel vacatures die openstaan. De geopolitieke toestand is veranderd en wij willen met onze school deel zijn van de oplossing door opleidingen aan te bieden.”
Oude dromen
Ook de marine was aanwezig om jongeren warm te maken voor een carrière op zee. “We merken dat sommige leerlingen nog zoeken naar hun richting, terwijl anderen al overtuigd zijn en met veel vragen bij ons komen”, zegt Hilde Viane van de marine in Zeebrugge.
Voor sommigen wakkert de dag zelfs oude dromen opnieuw aan. “Als kind wou ik altijd bij de politie”, vertelt leerling Tobias Roos. “Die droom was wat weg, maar door dit allemaal te zien, komt dat weer naar boven.”