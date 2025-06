De campagne bestaat uit twee luiken. Het eerste focust op alcohol- en druggebruik en gehoorbescherming tijdens het uitgaan. In het straatbeeld verschijnen affiches, bierviltjes en ander promomateriaal met tips over hoe je goed voor je vrienden zorgt tijdens het stappen. “Of je nu een café bezoekt, naar een evenement gaat of het nachtleven induikt – het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat grenzen worden gerespecteerd,” zegt burgemeester Kris Declercq.