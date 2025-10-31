Torhout is de voorbije twee jaar al enkele keren opgeschrikt door brandstichtingen. De laatste keer was eind oktober. Toen is in de Lichterveldestraat 's nachts een auto in brand gestoken. Ook een huis liep schade op.

Al snel werd ook de link gelegd met eerdere feiten. Zo werd een eind augustus 2025 nog een appartementsgebouw in brand gestoken. In juni 2024 brandde dan weer de auto van een lokale CD&V-politicus uit. Eind september brandde ook het tuinhuis van de man af, al zou die brand wellicht accidenteel ontstaan zijn. In 2023 stak iemand nog drie wagens opzettelijk in brand. Een dader werd nooit gevat.