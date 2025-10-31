4°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Pyro­maan Tor­hout ein­de­lijk opge­pakt? Ver­dach­te in de cel voor reeks brandstichtingen

Brandstichting Torhout p Ieter Billiet 2024

Er is een verdachte opgepakt voor een reeks brandstichtingen. Onlangs nog, maar ook vorig jaar en het jaar daarvoor.

Torhout is de voorbije twee jaar al enkele keren opgeschrikt door brandstichtingen. De laatste keer was eind oktober. Toen is in de Lichterveldestraat 's nachts een auto in brand gestoken. Ook een huis liep schade op.

Al snel werd ook de link gelegd met eerdere feiten. Zo werd een eind augustus 2025 nog een appartementsgebouw in brand gestoken. In juni 2024 brandde dan weer de auto van een lokale CD&V-politicus uit. Eind september brandde ook het tuinhuis van de man af, al zou die brand wellicht accidenteel ontstaan zijn. In 2023 stak iemand nog drie wagens opzettelijk in brand. Een dader werd nooit gevat.

2023-01-28 00:00:00 - Drie wagens uitgebrand in Torhout: onderzoek aan de gang
Nieuws

Pyromaan in Torhout? Na eerdere brandstichtingen nu opnieuw wagen opzettelijk in brand gestoken

Misschien tot nu: de verdachte is vorige week opgepakt, bevestigt burgemeester Kristof Audenaert van Torhout. Naar verluidt zou de verdachte ook zijn aangehouden maar daar is nog geen bevestiging van bij het parket.

De redactie
Brandstichting

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Toiletten2

Na brandstichting in openbare toiletten: "We laten ons niet intimideren"
Toiletten

Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
Brand bus brugge

Spanjaard (25) gedagvaard voor onopzettelijke brandstichting op bus in Brugge: in december voor rechter
Bus Barcafansbrand
Update

Chauffeurs De Lijn willen geen supporters meer vervoeren in Brugge: "Niet veilig meer", burgemeester wil overleg
AZ Oostende Staking 2

Poetsvrouw onder voorwaarden vrijgelaten na brandstichtingen in AZ Oostende
2023-01-28 00:00:00 - Drie wagens uitgebrand in Torhout: onderzoek aan de gang
Update

Pyromaan in Torhout? Na eerdere brandstichtingen nu opnieuw wagen opzettelijk in brand gestoken
Aanmelden