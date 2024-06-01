16°C
Pyro­maan in Tor­hout? Na eer­de­re brand­stich­tin­gen nu opnieuw wagen opzet­te­lijk in brand gestoken

2023-01-28 00:00:00 - Drie wagens uitgebrand in Torhout: onderzoek aan de gang

Een van de drie uitgebrande wagens in 2023.

In Torhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een wagen opzettelijk in brand gestoken. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Voorlopig kon er nog geen verdachte ingerekend worden.

De hulpdiensten kregen rond 2.45 uur een melding over een voertuigbrand in de Lichterveldestraat in Torhout. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de geparkeerde wagen is door het vuur wel helemaal vernield. Door de brand liep ook een woning schade op.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert is er duidelijk sprake van kwaad opzet.

Verband met eerdere brandstichtingen?

Het onderzoek naar de opzettelijke brandstichting loopt, maar momenteel zijn er nog geen verdachten gearresteerd. Verder onderzoek zal ook moeten uitwijzen of er een link bestaat met gelijkaardige feiten in dezelfde buurt. Zo werd een eind augustus 2025 nog een appartementsgebouw in brand gestoken. In juni 2024 brandde dan weer het voertuig van een lokale CD&V-politicus uit. Eind september brandde ook het tuinhuis van de man af, al zou die brand wellicht accidenteel ontstaan zijn. In 2023 stak iemand nog drie wagens opzettelijk in brand. Een dader werd nooit gevat. 

Brandstichting wagen Pieter Billiet foto
Nieuws

Wagen van gemeenteraadslid Pieter Billiet in brand gestoken
