De hulpdiensten kregen rond 2.45 uur een melding over een voertuigbrand in de Lichterveldestraat in Torhout. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de geparkeerde wagen is door het vuur wel helemaal vernield. Door de brand liep ook een woning schade op.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert is er duidelijk sprake van kwaad opzet.