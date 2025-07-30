De brandweer kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.30 uur een oproep voor een brand in de Zuidstraat in Torhout. Vijf bewoners van het getroffen appartementsgebouw moesten worden geëvacueerd. Drie slachtoffers zijn met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis, maar mochten het ziekenhuis ondertussen al verlaten. Door de brand werd het volledige gebouw onbewoonbaar verklaard.

Het West-Vlaamse parket heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert zou het vuur mogelijk opzettelijk aangestoken zijn. Ook het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Het onderzoek naar de brandstichting is dus volop aan de gang, maar momenteel zou er nog geen verdachte gearresteerd zijn.