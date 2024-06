De melding liep rond 3u20 vrijdagnacht binnen, waarna de brandweer meteen te hulp snelde. De wagen stond bij aankomst echter al in lichterlaaie en brandde volledig uit. Ook het voertuig dat voor de wagen van Billiet stond, bleef niet gespaard. Beide wagens gaan volledig verloren en zijn niet meer bruikbaar.

Brandstichting

Al snel werd duidelijk dat het om brandstichting zou gaan. De wagen stond al enkele uren stil en de brand zou volgens informatie van HLN aangestoken zijn via het rechtervoorwiel. Beide wagens werden in beslag genomen, het parket onderzoekt de zaak nu verder. Door onder meer de camerabeelden in de buurt hopen ze snel mogelijke daders te vinden. Pieter Billiet hoopt snel op duidelijkheid: "Dit is natuurlijk geen leuk gevoel. Ik heb geen idee wie het op ons (beide auto's waren eigendom van Billiet en zijn vrouw) gemunt zou hebben".

De Torhoutse politicus sluit bij Het Laatste Nieuws niet uit dat het ook om toeval kan gaan: "Het is natuurlijk geen zekerheid dat ze mij viseerden. Misschien was het toeval en triggerden de verkiezingsaffiches. Het is aan de politie om dat uit te zoeken. Het is op alle vlakken vervelend, want we hebben de wagens nodig voor ons werk en om de kinderen naar school te voeren", aldus Billiet.