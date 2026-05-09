De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou het vuur opzettelijk aangestoken zijn. In die omstandigheden werd de 57-jarige bewoonster als verdachte opgepakt.

Na verhoor werd de verdachte voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste donderdag om haar aan te houden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Er zal ook een gerechtspsychiater aangesteld worden om de vijftiger te onderzoeken. Dinsdagnamiddag zal de raadkamer in Brugge oordelen of de vrouw langer in de gevangenis moet blijven.