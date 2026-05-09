Vrouw (57) aan­ge­hou­den voor brand­stich­ting in eigen woning in Knokke-Heist

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 57-jarige vrouw uit Knokke-Heist aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde de woning van de verdachte helemaal uit.

De hulpdiensten kregen in de nacht van 19 op 20 mei rond 1.30 uur een oproep voor een brand in de Westdiep in Heist. Ter plaatse bleek het om een ernstige woningbrand te gaan. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar andere panden, maar de getroffen woning liep wel veel schade op. Het huis werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Bij de brand vielen er geen gewonden.

Bewoonster van 57 opgepakt

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou het vuur opzettelijk aangestoken zijn. In die omstandigheden werd de 57-jarige bewoonster als verdachte opgepakt.

Na verhoor werd de verdachte voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste donderdag om haar aan te houden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Er zal ook een gerechtspsychiater aangesteld worden om de vijftiger te onderzoeken. Dinsdagnamiddag zal de raadkamer in Brugge oordelen of de vrouw langer in de gevangenis moet blijven.

Taalfout opgemerkt?

