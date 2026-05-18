Snel­le tus­sen­komst voor­komt gro­te­re scha­de bij ver­dach­te brand in Pittem

Vrijdagavond is in de Meulebekestraat in Pittem brand uitgebroken in een aanhangwagen naast een geparkeerde pick-up. Buurtbewoners merkten de rook snel op en konden het vuur grotendeels onder controle krijgen nog voor de brandweer aankwam.

De aanhangwagen bevatte onder meer hout en isolatiemateriaal. De pick-up liep schade op door de hitte, terwijl een vrachtwagen ervoor gespaard bleef. Alles wijst op opzettelijke brandstichting. De politie onderzoekt de zaak en het parket stelde een brandexpert aan. Camerabeelden zouden mogelijk meer duidelijkheid geven.

