Twin­ti­ger opge­pakt na brand in Oostende

In het onderzoek naar een brand in Oostende heeft de politie een twintiger gearresteerd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het vuur vrijdagochtend is ontstaan.

De brandweer kreeg rond 11.00 uur een oproep voor een brand in de Honoré Borgersstraat in Oostende. Ter plaatse bleek het om een hevige woningbrand te gaan. Het vuur was snel onder controle, maar de getroffen verdieping werd wel onbewoonbaar verklaard.

Bovendien werd een aanwezige met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens het parket zou het slachtoffer geen ernstige verwondingen opgelopen hebben.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. 

Voorlopig is het echter nog wachten op de definitieve bevindingen van de expert. Het is momenteel dus nog onduidelijk of er sprake is van opzettelijke brandstichting.

Ondertussen heeft de lokale politie van Oostende wel een 24-jarige man gearresteerd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij effectief iets met de brand te maken heeft. In dat kader zal de verdachte uiteraard verhoord worden door de speurders.

Belga
