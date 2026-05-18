De brandweer kreeg rond 11.00 uur een oproep voor een brand in de Honoré Borgersstraat in Oostende. Ter plaatse bleek het om een hevige woningbrand te gaan. Het vuur was snel onder controle, maar de getroffen verdieping werd wel onbewoonbaar verklaard.

Bovendien werd een aanwezige met rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens het parket zou het slachtoffer geen ernstige verwondingen opgelopen hebben.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.