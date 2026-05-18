Woning­brand langs Honoré Bor­ger­straat in Oos­ten­de: Nie­mand zwaar­ge­wond, wel bewo­ner naar ziekenhuis”

In Oostende brak vrijdagvoormiddag een brand uit in een woning in de Honoré Borgerstraat. Het vuur is inmiddels onder controle. Er vielen geen zwaargewonden, maar er werd wel een bewoner naar het ziekenhuis gebracht. 

Vrijdag rond 11 uur brak er een brand uit in een woning langs de Honoré Borgerstraat in Oostende. De hulpdiensten snelden vlug ter plaatse. "Er vielen geen zwaargewonden, maar er is wel een bewoner naar het ziekenhuis gebracht", klonk het bij Politie Oostende. 

Er was veel rookontwikkeling. De brandweer heeft het vuur geblust, nu zijn ze nog bezig met ventileren. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk. "Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop", vertelt de politie verder. "Uit voorzorg moesten de nabijgelegen scholen, aanpalend aan de woning, via een zijingang de school verlaten." 

