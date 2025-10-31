De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft een 34-jarige man veroordeeld voor zes opzettelijke brandstichtingen in Torhout. Het gaat om feiten die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025.

Bij de verschillende branden raakten meerdere voertuigen beschadigd of vernield. Ook een kledingzaak, woningen, een appartementsgebouw en verschillende garageboxen liepen schade op.