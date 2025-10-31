Vijf jaar cel voor reeks brandstichtingen in Torhout: dader (34) meteen aangehouden
Een van de drie uitgebrande wagens in 2023.
De correctionele rechtbank van Brugge heeft een 34-jarige man veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor een reeks opzettelijke brandstichtingen in Torhout. De feiten vonden plaats tussen 2020 en 2025 en veroorzaakten schade aan voertuigen, woningen, een appartementsgebouw en garageboxen. Na de uitspraak werd de man onmiddellijk aangehouden.
De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft een 34-jarige man veroordeeld voor zes opzettelijke brandstichtingen in Torhout. Het gaat om feiten die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025.
Bij de verschillende branden raakten meerdere voertuigen beschadigd of vernield. Ook een kledingzaak, woningen, een appartementsgebouw en verschillende garageboxen liepen schade op.
Aanmaakblokjes en WD-40
De rechtbank acht bewezen dat de Torhoutenaar verantwoordelijk is voor alle feiten. Daarbij baseerde ze zich onder meer op camerabeelden, de analyse van zijn gsm-gegevens en de resultaten van een huiszoeking. In zijn woning werden onder meer aanmaakblokjes en een fles WD-40 aangetroffen.
Volgens de rechtbank vertoonden de brandstichtingen bovendien een gelijkaardige werkwijze en vonden ze allemaal plaats in de buurt van de woning van de veroordeelde.
Auto's, appartement & garageboxen
De man kwam eind 2025 al in beeld van de speurders na een voertuigbrand in de Lichterveldestraat. De lokale politie onderzocht toen ook mogelijke linken met andere gelijkaardige branden in Torhout.
Zo werd hij uiteindelijk vervolgd voor brandstichtingen aan een BMW in november 2020, een Renault in juni 2024, een Opel in januari 2025, een appartementsgebouw in augustus 2025, garageboxen in september 2025 en een Volkswagen in oktober 2025.
Eerdere veroordeling voor brandstichting
Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met "de aard en de ernst van de feiten", maar ook met de gerechtelijke voorgeschiedenis van de beklaagde. Die had al twaalf antecedenten, waaronder een eerdere veroordeling voor brandstichting. De rechtbank stelde daarnaast dat er geen geestesstoornis aanwezig is die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid beïnvloedt.
Naast de gevangenisstraf van vijf jaar moet de veroordeelde ook de schade van de talrijke burgerlijke partijen vergoeden. Bovendien zal hij onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank een reclasseringstraject moeten volgen met het oog op zijn terugkeer in de samenleving. Na de uitspraak werd de man onmiddellijk aangehouden.