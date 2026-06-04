De hulpdiensten kregen op 7 augustus 2025 in de vooravond een oproep voor een kleine brand in het AZ Oostende, campus Damiaan. Uiteindelijk bleek het zelfs om vijf verschillende brandhaarden te gaan. Twee vuilnisbakken, drie donsdekens, een kar met linnengoed en een brancard met lakens hadden vuur gevat, maar konden snel geblust worden.

In de buurt van een van de brandhaarden werd een poetsvrouw als verdachte opgepakt. Kelly G. bleek twee aanstekers op zak te hebben. Op basis van haar badgegegevens kon ze bovendien ook gelinkt worden aan een gelijkaardige brandstichting op 4 augustus. Toen dreigde een brandende poetskar zelfs over te slaan op het gebouw.