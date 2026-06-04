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Oostende Brugge

Poets­hulp ris­keert drie jaar cel voor reeks brand­stich­tin­gen in AZ Oostende

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Een 45-jarige vrouw uit Brugge heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor meerdere opzettelijke brandstichtingen in het AZ Oostende. Tijdens haar job als poetshulp stak Kelly G. onder andere vuilnisbakken en donsdekens in brand. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar gevangenisstraf, eventueel met probatievoorwaarden.

De hulpdiensten kregen op 7 augustus 2025 in de vooravond een oproep voor een kleine brand in het AZ Oostende, campus Damiaan. Uiteindelijk bleek het zelfs om vijf verschillende brandhaarden te gaan. Twee vuilnisbakken, drie donsdekens, een kar met linnengoed en een brancard met lakens hadden vuur gevat, maar konden snel geblust worden.

In de buurt van een van de brandhaarden werd een poetsvrouw als verdachte opgepakt. Kelly G. bleek twee aanstekers op zak te hebben. Op basis van haar badgegegevens kon ze bovendien ook gelinkt worden aan een gelijkaardige brandstichting op 4 augustus. Toen dreigde een brandende poetskar zelfs over te slaan op het gebouw.

Alcoholverslaving

Na bijna drie maanden voorhechtenis mocht de beklaagde de gevangenis onder voorwaarden verlaten. G. moest zich onder andere laten behandelen voor haar alcoholverslaving. De vrouw dronk zelfs tijdens het werk heel wat witte wijn, waardoor ze zich de feiten naar eigen zeggen niet kan herinneren. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar gevangenisstraf, eventueel met probatie-uitstel.

"We mogen niet denken aan de gevolgen die een grote brand in het ziekenhuis gehad zou hebben."

Rik Demeyer, advocaat

"We mogen niet denken aan de gevolgen die een grote brand in het ziekenhuis gehad zou hebben", pleitte meester Rik Demeyer. De verdediging benadrukte dat zijn cliënte haar verantwoordelijkheid wil nemen, ook al weet ze zelf niet waarom ze de feiten precies pleegde. Momenteel zou G. dakloos zijn, maar zou ze geen alcohol meer drinken. De verdediging kon zich ook vinden in het opleggen van probatievoorwaarden.

De rechter doet uitspraak op 24 juni.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Belga
Brandstichting AZ Oostende

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