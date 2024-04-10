De pleidooien, met zeven burgerlijke partijen, vinden plaats achter gesloten deuren. De populaire leerkracht wiskunde en aardrijkskunde stapte zelf naar de politie en belandde een half jaar in voorhechtenis.

Vier slachtoffers vragen elk 12.500 euro schadevergoeding. Naast verkrachting is er ook sprake van het uitwisselen van gevoelig foto-materiaal. De school uit Blankenberge, die de leerkracht meteen schorste, vraagt een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

Advocaat van de school Bart Staelens: "Het is een principiële vraag. De school heeft daar veel moeilijkheden mee gehad. Dat was voor de school een shock, ook voor het korps. Men wil ook tonen dat men dat niet aanvaardt en de reputatieschade niet aanvaardt. Maar vooral steun wil geven aan de leerlingen en de ouders. Er is ook volledig begrip voor het leed van de school en de ouders."