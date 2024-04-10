17°C
Blankenberge

Open­baar minis­te­rie eist 6 jaar cel voor leer­kracht (30) na zeden­fei­ten op school

Rechtbank brugge 2025 05 02 105725 fjux

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 6 jaar voor een gewezen leerkracht uit Bredene die zedenfeiten pleegde in een middelbare school in Blankenberge. De man van 30 had een relatie met vier leerlingen tussen de 13 en 18 jaar oud.

De pleidooien, met zeven burgerlijke partijen, vinden plaats achter gesloten deuren. De populaire leerkracht wiskunde en aardrijkskunde stapte zelf naar de politie en belandde een half jaar in voorhechtenis. 

Vier slachtoffers vragen elk 12.500 euro schadevergoeding. Naast verkrachting is er ook sprake van het uitwisselen van gevoelig foto-materiaal. De school uit Blankenberge, die de leerkracht meteen schorste, vraagt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. 

Advocaat van de school Bart Staelens: "Het is een principiële vraag. De school heeft daar veel moeilijkheden mee gehad. Dat was voor de school een shock, ook voor het korps. Men wil ook tonen dat men dat niet aanvaardt en de reputatieschade niet aanvaardt. Maar vooral steun wil geven aan de leerlingen en de ouders. Er is ook volledig begrip voor het leed van de school en de ouders."

Sint jozef sint pieter
Nieuws

Leerkracht (29) van Blankenbergse school naar strafrechter voor zedenfeiten
Redactie
Zedenfeiten

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

