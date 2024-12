Het onderzoek ging van start na geruchten over een relatie die de leerkracht van Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge zou hebben gehad met een leerlinge. Later kwam aan het licht dat T.L. uit Bredene sinds juni 2019 ook seksuele betrekkingen zou hebben gehad met andere leerlingen. Een van de vier meisjes was amper 13 jaar oud toen de feiten begonnen.