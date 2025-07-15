De voorbije vier maanden heeft de politie haar aanwezigheid op verschillende hotspots gevoelig opgedreven. Vooral in het Leopoldpark wordt bijna dagelijks gecontroleerd.

“Er waren problemen en dat is nog steeds zichtbaar, maar ik merk dat de politie veel meer controleert,” vertelt burgemeester John Crombez. “Het is beter geworden, al verplaatst het probleem zich soms.”

Ook het Maria Hendrikapark blijft een aandachtspunt. Dealers verstoppen er vaak drugs op vooraf afgesproken plaatsen. De politie voert daarom systematische sweeps uit met honden en voert in de binnenstad ook fouilleringen uit. Het aantal zones met verhoogde aandacht steeg ondertussen van zes naar vijftien.