Poli­tie Oos­ten­de ver­scherpt con­tro­les op drugs & over­last: al meer dan 30 plaats­ver­bo­den sinds zomer

De politie van Oostende versterkt haar aanpak van drugs en overlast in de stad. Sinds juli kregen al meer dan dertig personen een plaatsverbod. Met extra controles en frequente patrouilles in vijftien risicogebieden wil de stad drugshandel en -gebruik verder terugdringen.

De voorbije vier maanden heeft de politie haar aanwezigheid op verschillende hotspots gevoelig opgedreven. Vooral in het Leopoldpark wordt bijna dagelijks gecontroleerd. 

“Er waren problemen en dat is nog steeds zichtbaar, maar ik merk dat de politie veel meer controleert,” vertelt burgemeester John Crombez. “Het is beter geworden, al verplaatst het probleem zich soms.”

Ook het Maria Hendrikapark blijft een aandachtspunt. Dealers verstoppen er vaak drugs op vooraf afgesproken plaatsen. De politie voert daarom systematische sweeps uit met honden en voert in de binnenstad ook fouilleringen uit. Het aantal zones met verhoogde aandacht steeg ondertussen van zes naar vijftien.

Nieuws

"Op twee uur tijd 79 drugszakjes gevonden": Extra drugscontroles in Oostende lonen

Dertig plaatsverboden

Burgemeester John Crombez benadrukt dat de stad de aanpak blijft versterken. “De intensiteit blijft toenemen,” zegt hij. “We hebben telkens resultaat bij hondensweeps en schrijven plaatsverboden uit voor mensen die overlast veroorzaken.”

De stijgende cijfers betekenen volgens de burgemeester niet dat het probleem groter wordt, maar dat er gerichter wordt opgetreden. “Vroeger dacht men: als we niet te hard zoeken, moeten we geen slechte cijfers communiceren. Dat gaan we niet doen,” aldus Crombez.

Sinds juli kregen meer dan dertig personen zo’n plaatsverbod, en volgens de stad zullen er nog volgen. Oostende vraagt daarnaast meer ondersteuning van hogere overheden om het drugsprobleem niet alleen repressief maar ook preventief en sociaal aan te pakken.

