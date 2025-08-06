“Op twee uur tijd 79 drugszakjes gevonden”: Extra drugscontroles in Oostende lonen
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Oostende voert de politie intensieve controles uit in zes parken en pleinen, vaak met speciaal opgeleide drugshonden. Bij twee recente acties werden bijna tachtig kleine dosissen drugs gevonden. De stad wil zo de leefbaarheid en veiligheid in deze openbare ruimtes verbeteren.
De politiezone Oostende zet sinds enkele weken extra in op controles in parken en op pleinen. Daarbij worden dagelijks vier gespecialiseerde drugshonden ingezet. “We willen deze plaatsen echt ‘swipen’”, zegt korpschef Hannelore Hochepied. “Op twee uur tijd vonden we 79 drugszakjes. Dat toont dat het loont om zichtbaar aanwezig te blijven.”
Volgens buurtbewoners vinden in de parken vaak snelle drugstransacties plaats. De politie bevestigt dat beeld. Bij recente controles werden 40 processen-verbaal opgesteld. De stad roept inwoners op om verdachte situaties te melden, zodat zogenaamde hotspots beter in kaart gebracht kunnen worden.
334 geregistreerde drugsfeiten
Burgemeester John Crombez erkent dat er een waterbed-effect bestaat, waarbij dealers zich verplaatsen naar andere locaties. “Maar onze politie is performant en flexibel. De vaststellingen en inbeslagnames tonen onze intentie om het hen moeilijk te maken, en dat heeft effect”, zegt hij.
De stad benadrukt dat de stijging van het aantal geregistreerde drugsfeiten – dit jaar al 334 – vooral te verklaren is door de hogere controle-intensiteit.