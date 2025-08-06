29°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Op twee uur tijd 79 drugs­zak­jes gevon­den”: Extra drugs­con­tro­les in Oos­ten­de lonen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Oostende voert de politie intensieve controles uit in zes parken en pleinen, vaak met speciaal opgeleide drugshonden. Bij twee recente acties werden bijna tachtig kleine dosissen drugs gevonden. De stad wil zo de leefbaarheid en veiligheid in deze openbare ruimtes verbeteren.

De politiezone Oostende zet sinds enkele weken extra in op controles in parken en op pleinen. Daarbij worden dagelijks vier gespecialiseerde drugshonden ingezet. “We willen deze plaatsen echt ‘swipen’”, zegt korpschef Hannelore Hochepied. “Op twee uur tijd vonden we 79 drugszakjes. Dat toont dat het loont om zichtbaar aanwezig te blijven.”

Drugsactie Oostende 1

Volgens buurtbewoners vinden in de parken vaak snelle drugstransacties plaats. De politie bevestigt dat beeld. Bij recente controles werden 40 processen-verbaal opgesteld. De stad roept inwoners op om verdachte situaties te melden, zodat zogenaamde hotspots beter in kaart gebracht kunnen worden.

334 geregistreerde drugsfeiten

Burgemeester John Crombez erkent dat er een waterbed-effect bestaat, waarbij dealers zich verplaatsen naar andere locaties. “Maar onze politie is performant en flexibel. De vaststellingen en inbeslagnames tonen onze intentie om het hen moeilijk te maken, en dat heeft effect”, zegt hij.

De stad benadrukt dat de stijging van het aantal geregistreerde drugsfeiten – dit jaar al 334 – vooral te verklaren is door de hogere controle-intensiteit.

Hondenbrigade politie
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Drugs

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Udo

Schrijnend: Franse bulldog Udo overlijdt na zware verwaarlozing
Windmolen - windturbine

2.325 bezwaarschriften ingediend tegen komst van 200 meter hoge windturbine in Beselare
Steekpartij Nederland 2

Man uit Knokke-Heist krijgt 10 jaar cel voor doden van stiefvader
Gerechtsgebouwbrugge

Examenfraude: West-Vlaamse magistraat ontslagen, twee collega's krijgen tuchtstraf
AZ Damiaan (belga)
Update

Verdachte brandstichtingen in AZ Oostende-Damiaan is werkneemster
Achtervolging

Politie achtervolgt chauffeur vanuit Waregem tot in Lokeren, snelheden tot 250 km per uur
Aanmelden