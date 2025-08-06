Burgemeester John Crombez erkent dat er een waterbed-effect bestaat, waarbij dealers zich verplaatsen naar andere locaties. “Maar onze politie is performant en flexibel. De vaststellingen en inbeslagnames tonen onze intentie om het hen moeilijk te maken, en dat heeft effect”, zegt hij.

De stad benadrukt dat de stijging van het aantal geregistreerde drugsfeiten – dit jaar al 334 – vooral te verklaren is door de hogere controle-intensiteit.