“Naast de inbeslagname van deze goederen werden er in totaal 12 processen-verbaal (pv's) opgesteld. De verdachte werd direct gearresteerd en voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Na beoordeling van het bewijsmateriaal en de omstandigheden werd de verdachte aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst in de gevangenis van Ieper”, zegt de politie Grensleie.

“Wij zijn ontzettend dankbaar voor het uitstekende werk van ons team. Dankzij hun gedreven inzet kunnen we de criminaliteit in onze zone blijven aanpakken en bestrijden”, besluit de woordvoerder van de politie Grensleie.