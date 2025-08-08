15°C
Poets­vrouw onder voor­waar­den vrij­ge­la­ten na brand­stich­tin­gen in AZ Oostende

AZ Oostende Staking 2

De Brugse raadkamer heeft een 44-jarige vrouw onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar meerdere brandstichtingen in het AZ Oostende. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De vrouw werkte als poetsvrouw in het ziekenhuis.

Op donderdag 7 augustus brak tussen 18 en 19 uur brand uit in het AZ Damiaan. De hulpdiensten stelden drie kleine brandhaarden vast, waaronder een vuilnisbak en handdoeken. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Omdat er enkele dagen eerder al een gelijkaardige brand was, werd het onderzoek uitgebreid.

De vrouw werd kort nadien opgepakt met een aansteker op zak. Ze verklaarde zich de feiten niet meer te herinneren en zou kampen met persoonlijke problemen en alcoholmisbruik.

AZ Damiaan (belga)
Verdachte brandstichtingen in AZ Oostende-Damiaan is werkneemster

De onderzoeksrechter hield haar aanvankelijk aan op verdenking van opzettelijke brandstichting, maar de raadkamer besliste dinsdag tot vrijlating onder voorwaarden. Het parket gaat niet in beroep tegen die beslissing.

De redactie
Brandstichting

