Op donderdag 7 augustus brak tussen 18 en 19 uur brand uit in het AZ Damiaan. De hulpdiensten stelden drie kleine brandhaarden vast, waaronder een vuilnisbak en handdoeken. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Omdat er enkele dagen eerder al een gelijkaardige brand was, werd het onderzoek uitgebreid.

De vrouw werd kort nadien opgepakt met een aansteker op zak. Ze verklaarde zich de feiten niet meer te herinneren en zou kampen met persoonlijke problemen en alcoholmisbruik.

