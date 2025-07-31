Gisteravond is een paar keer brand gesticht in AZ Oostende-Damiaan,
en dat kort na elkaar. Politie en brandweer waren snel ter plaatse. Een
onderzoek naar de oorzaak is gestart en er werd een verdachte opgepakt.
Er is geen echte schade en niemand raakte gewond. Dankzij de snelle interventie van de aanwezige teams was de veiligheid van medewerkers en patiënten op geen enkel moment in gevaar, zegt het ziekenhuis. De activiteiten in het ziekenhuis ondervinden geen hinder en kunnen doorgaan zoals gepland.
Belga