Marcus in Deerlijk haalde in 2006 voor het eerst een Michelinster, maar na 18 jaar is het tijd voor iets anders. De uitbaters sluiten hun sterrenrestaurant op 2 maart en heropenen eind maart met een nieuw concept. In hun heringerichte restaurant 'Oya' zullen ze eenvoudige gerechten serveren in een ongedwongen sfeer.