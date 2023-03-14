De gerenommeerde chef-kok Wouter Van Tichelen werkt er niet meer en de uitbaters willen, op vraag van hun hotelgasten, een meer 'toegankelijk' concept aanbieden, met kwaliteitsvolle, huisgemaakte bereidingen, en dat 7 dagen op 7. "De hotelgasten werden ermee geconfronteerd dat het restaurant al maanden op voorhand volzet was. Bovendien wil niet elke gast aan tafel gaan voor een diner dat toch drie uur kon duren," zeggen de uitbaters.