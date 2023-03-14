15°C
Nieuws
Brugge

Res­tau­rant Mémoi­re van Hotel De Tui­le­rie­ën geeft Miche­l­in­ster terug

Amper een half jaar nadat restaurant Mémoire in Brugge zijn eerste Michelinster kreeg, geeft de zaak de ster terug. 

De gerenommeerde chef-kok Wouter Van Tichelen werkt er niet meer en de uitbaters willen, op vraag van hun hotelgasten, een meer 'toegankelijk' concept aanbieden, met kwaliteitsvolle, huisgemaakte bereidingen, en dat 7 dagen op 7.  "De hotelgasten werden ermee geconfronteerd dat het restaurant al maanden op voorhand volzet was. Bovendien wil niet elke gast aan tafel gaan voor een diner dat toch drie uur kon duren," zeggen de uitbaters.

Michelin 2025
Nieuws

IN KAART | Drie West-Vlaamse chefs krijgen eerste ster, Tim Boury behoudt drie sterren
Lorenzo Dejonghe

Lorenzo Dejonghe
Michelin

