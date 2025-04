Tijdens een vakantie groeide het idee voor een nieuwe start. "We vroegen ons af: wat als we die ontspannen vakantiesfeer naar ons restaurant zouden brengen?", zegt Dedecker. "We wilden loskomen van het klassieke sterrenplaatje. Bij Oya delen mensen kleinere gerechtjes in een gemoedelijke setting."

Chef Gilles Joye geeft een voorbeeld: "We serveren een briochebroodje op tafel waar mensen stukjes van kunnen scheuren, met onze huisgemaakte garnaalkroketjes erbij. Het is sneller, toegankelijker en combineert Vlaamse smaken met andere invloeden."