De plaatjes werden gestolen aan het huis van Willem Hiele. Het gaat om een rood emaillen bordje met de eerste Michelinster van Hiele en de erkenning van 16 punten en de titel ‘ontdekking van het jaar’ in Gault & Millau. De chef benadrukt op Instagram de sentimentele waarde van de bordjes. In de post spreekt hij over een stuk geschiedenis opgedragen aan zijn familie die hem nu ontnomen is.