Vanaf 20 maart opent sterrenchef Willem Hiele en zijn team de deuren van Café Mosselhuis in Oostende. “Café Mosselhuis draagt een sterk persoonlijk verhaal”, klonk het bij Willem Hiele. “Op de kaart staat een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine, en bereidingen uit de rookkast van grootnonkel Ferdinand, liefhebber van oesters en pure visbereidingen, en uiteraard mosselen met lavas en een flinke scheut peper."

"Ook worden vers gevangen Noordzeevis zoals schartong en pieterman, huisgemaakte bisque, Cullen Skink, kreeft en krab geserveerd. Er wordt gekookt op het ritme van de seizoenen, met respect voor bijvangst en duurzame visserij. Elke bereiding vertrekt vanuit de essentie van het product: puur, eerlijk en smaakgedreven.”