Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende: “Een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine”
Sterrenchef Willem Hiele kondigt met trots de heropening aan van Café Mosselhuis in Oostende. Het vernieuwde restaurant gaat op 20 maart open en brengt een krachtig eerbetoon aan de Noordzee, de visserscultuur en de pure smaken van de Belgische kust. “Maar Café Mosselhuis draagt ook een sterk persoonlijk verhaal”, klonk het bij Hiele.
Vanaf 20 maart opent sterrenchef Willem Hiele en zijn team de deuren van Café Mosselhuis in Oostende. “Café Mosselhuis draagt een sterk persoonlijk verhaal”, klonk het bij Willem Hiele. “Op de kaart staat een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine, en bereidingen uit de rookkast van grootnonkel Ferdinand, liefhebber van oesters en pure visbereidingen, en uiteraard mosselen met lavas en een flinke scheut peper."
"Ook worden vers gevangen Noordzeevis zoals schartong en pieterman, huisgemaakte bisque, Cullen Skink, kreeft en krab geserveerd. Er wordt gekookt op het ritme van de seizoenen, met respect voor bijvangst en duurzame visserij. Elke bereiding vertrekt vanuit de essentie van het product: puur, eerlijk en smaakgedreven.”
Samen met een team van getalenteerde chefs en onder leiding van Fran Couvreur (een fiere Oostendse met een uitgesproken passie voor gastronomie en menselijkheid) en Bart van Aken (bedenker van boekhandel Paard van Troje en bekend van Les Davids in Frankrijk), krijgt Café Mosselhuis een frisse en tegelijk diepgewortelde invulling.
Op maandagavonden neemt Willem Hiele zelf plaats achter het fornuis. Geïnspireerd door grote Belgische en Franse chefs duikt hij in klassieke recepten en reconstrueert hij iconische gerechten met respect voor hun oorsprong. Hij vertelt een culinair verhaal dat geworteld is in de Noordzee. Voor de eerste editie kiest hij voor een signatuurgerecht van chef-kok Alain Ducasse: ‘Sauté gourmand’ van kreeft met truffel-kippenquenelles en huisgemaakte pasta, bekend uit The Dorchester in Londen.
Café Mosselhuis is geopend van vrijdag tot en met maandag en kan afgehuurd worden voor groepen, families en privégelegenheden. Daarnaast organiseert het restaurant regelmatig afterwork-avonden op donderdag, met oesters, cocktails, bubbels of bier, en de nodige dosis sfeer en muziek.