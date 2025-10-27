14°C
Nieuws
De Haan

De Krui­den­mo­len in Klems­ker­ke ver­ko­zen tot Bras­se­rie van het Jaar

De Kruidenmolen in Klemskerke, bij De Haan, is door Gault&Millau uitgeroepen tot “Brasserie van het Jaar”. Met klassieke gerechten, seizoensgebonden producten en lokale vis heeft chef Stijn Bauwens een culinaire parel opgebouwd die tot de top van België behoort. De brasserie scoort ook 14/20 in de gids van 2026.

Bij De Kruidenmolen staat authenticiteit centraal. Chef Stijn Bauwens laat zich leiden door de seizoenen en het aanbod van de streek. “Wij werken meestal met een terroir in onze bereidingen. We maken zelf onze patés, varkenskop en kalfskop, en de gewone gerechten doen we uiteraard ook”, zegt Stijn. Als North Sea chef serveert hij enkel Noordzeevis in het restaurant: “Je gaat bij ons nooit tonijn of scampi’s zien.”

“Genieten van authentieke kost met herkenbare smaken, dat is waar we voor staan.”

Stijn Bauwens, chef De Kruidenmolen

De brasserie staat bekend om herkenbare, klassieke gerechten. Momenteel prijkt een roulade van verse fazant op het menu, waarbij de zuivere borstfilets opengelegd worden voor de gasten. “Genieten van authentieke kost met herkenbare smaken, dat is waar we voor staan”, legt Stijn uit.

Mecanicien en elektricien

Samen met zijn vrouw Veerle Quintens, die gastvrouw is, startte Stijn 27 jaar geleden De Kruidenmolen. “We hebben elkaar leren kennen in de vakschool. Stijn was mecanicien en ik elektricien. Gelukkig komt er een elektricien kijken als er iets moet gedaan worden”, lacht Veerle. “Liefde rond het fornuis… en voor het fornuis”, voegt Stijn eraan toe.

De Kruidenmolen

"Klanten moeten genieten van ons werk"

De erkenning door Gault&Millau is een beloning voor jarenlange inzet en vakmanschap. “We hebben altijd geprobeerd te doen wat we graag doen, in functie van de klant en onszelf. Het is natuurlijk leuk om goede waardering te krijgen, maar vooral willen we dat onze klanten genieten van ons werk”, zegt Stijn.

Met de titel Brasserie van het Jaar en een score van 14/20 in de Gault&Millau-gids 2026, staat De Kruidenmolen op de culinaire kaart van West-Vlaanderen en België.

Kruidenmolen
Bernard Vanneuville

Bernard Vanneuville
Celien Tanghe

Celien Tanghe
Gault&Millau

