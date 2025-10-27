De erkenning door Gault&Millau is een beloning voor jarenlange inzet en vakmanschap. “We hebben altijd geprobeerd te doen wat we graag doen, in functie van de klant en onszelf. Het is natuurlijk leuk om goede waardering te krijgen, maar vooral willen we dat onze klanten genieten van ons werk”, zegt Stijn.

Met de titel Brasserie van het Jaar en een score van 14/20 in de Gault&Millau-gids 2026, staat De Kruidenmolen op de culinaire kaart van West-Vlaanderen en België.