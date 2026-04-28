Stéphane Buyens kennen we van sterrenrestaurant Le Fox in De Panne. Nu kreeg hij opnieuw een Michelinster, met zijn nieuwe restaurant Subtiel. Ook Dany Horseele kreeg opnieuw een eerste ster. Hij is al even weg uit onze provincie, maar hij mocht met restaurant Moscou opnieuw het podium op als sterrenchef.



Grootouderlijk huis

Ten slotte viel er nog een West-Vlaming in de prijzen: Nebo Schamp uit Oostduinkerke. Hij is één van de chefs van restaurant Bloesem in Borgerhout, maar het team leerde elkaar kennen toen ze bij Willem Hiele in Oudenburg werkten.

"Dat was altijd een bewust keuze om iets intiems te doen met ons drie. We zitten in het grootouderlijk huis van Deborah", vertelt Nebo. "We hebben de garage omgebouwd tot klein restaurant, en het is belangrijk dat het iets van ons drie is."