18°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
West-Vlaanderen

Deze West-Vlaam­se chefs val­len in de prij­zen tij­dens uit­rei­king van Michelinsterren

Subtiel van Stephane Buyens De Panne

Het team van Stephane Buyens.

In Antwerpen zijn de Michelinsterren uitgereikt, en ook dit jaar zijn er verschillende West-Vlamingen in de prijzen gevallen. Al vind je hun restaurants niet noodzakelijk in onze provincie, zo krijgt het voormalig team van Willem Hiele een eerste Michelinster. Ook oude bekende Dany Horseele pakt opnieuw een Michelinster en voormalig sterrenchef Stéphane Buyens krijgt een nieuwe ster.

Stéphane Buyens kennen we van sterrenrestaurant Le Fox in De Panne. Nu kreeg hij opnieuw een Michelinster, met zijn nieuwe restaurant Subtiel. Ook Dany Horseele kreeg opnieuw een eerste ster. Hij is al even weg uit onze provincie, maar hij mocht met restaurant Moscou opnieuw het podium op als sterrenchef. 

Grootouderlijk huis

Ten slotte viel er nog een West-Vlaming in de prijzen: Nebo Schamp uit Oostduinkerke. Hij is één van de chefs van restaurant Bloesem in Borgerhout, maar het team leerde elkaar kennen toen ze bij Willem Hiele in Oudenburg werkten.

"Dat was altijd een bewust keuze om iets intiems te doen met ons drie. We zitten in het grootouderlijk huis van Deborah", vertelt Nebo. "We hebben de garage omgebouwd tot klein restaurant, en het is belangrijk dat het iets van ons drie is."

LIVE. Wie zijn de nieuwe MICHELIN Sterren in België en Luxemburg?
LIVE. Wie zijn de nieuwe MICHELIN Sterren in België en Luxemburg?
LIVE. Wie zijn de nieuwe MICHELIN Sterren in België en Luxemburg?

Nieuw tweesterrenrestaurant 

West-Vlaanderen krijgt er trouwens een nieuw tweesterrenrestaurant bij. Cuines 33 uit Knokke-Heist mag er een ster bijschrijven. Voor chef Edwin Menue en z'n vrouw Fleur Boussy is het een bekroning na een bijzonder zwaar jaar, waarin Fleur met een ziekte moest afrekenen. Dat zegt een zichtbaar emotionele Edwin op het podium. 

In de categorie van restaurants met drie sterren noteren we geen nieuwkomers. Tim Boury van Boury (Roeselare) en Viki Geunes van Zilte (Antwerpen) bevestigen wel hun status en behouden allebei hun drie sterren. 

Boury
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Michelin

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brusk Mathilde

Koninklijke preview: koningin Mathilde bezoekt nieuwe kunsthal BRUSK in Brugge vlak voor opening
Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"
Untitled Project 51

Burgemeester Wim Janssens wil nieuwe verbinding vanuit Adinkerke Zuid om files rond Plopsaland aan te pakken
Automobilia

Gebruik van deelwagens stijgt in Brugse deelgemeenten: "Maar het kan enkele jaren duren vooraleer die volledig ingeburgerd raken"
Brandje Schuiferskapelle 1

Containerbrand bij latexbedrijf in Schuiferskapelle veroorzaakt grote rookpluim
Windmolen

Onrust over nieuwe plannen voor windmolens in Lichtervelde en Wingene
Aanmelden