Deze West-Vlaamse chefs vallen in de prijzen tijdens uitreiking van Michelinsterren
Het team van Stephane Buyens.
In Antwerpen zijn de Michelinsterren uitgereikt, en ook dit jaar zijn er verschillende West-Vlamingen in de prijzen gevallen. Al vind je hun restaurants niet noodzakelijk in onze provincie, zo krijgt het voormalig team van Willem Hiele een eerste Michelinster. Ook oude bekende Dany Horseele pakt opnieuw een Michelinster en voormalig sterrenchef Stéphane Buyens krijgt een nieuwe ster.
Stéphane Buyens kennen we van sterrenrestaurant Le Fox in De Panne. Nu kreeg hij opnieuw een Michelinster, met zijn nieuwe restaurant Subtiel. Ook Dany Horseele kreeg opnieuw een eerste ster. Hij is al even weg uit onze provincie, maar hij mocht met restaurant Moscou opnieuw het podium op als sterrenchef.
Grootouderlijk huis
Ten slotte viel er nog een West-Vlaming in de prijzen: Nebo Schamp uit Oostduinkerke. Hij is één van de chefs van restaurant Bloesem in Borgerhout, maar het team leerde elkaar kennen toen ze bij Willem Hiele in Oudenburg werkten.
"Dat was altijd een bewust keuze om iets intiems te doen met ons drie. We zitten in het grootouderlijk huis van Deborah", vertelt Nebo. "We hebben de garage omgebouwd tot klein restaurant, en het is belangrijk dat het iets van ons drie is."
Nieuw tweesterrenrestaurant
West-Vlaanderen krijgt er trouwens een nieuw tweesterrenrestaurant bij. Cuines 33 uit Knokke-Heist mag er een ster bijschrijven. Voor chef Edwin Menue en z'n vrouw Fleur Boussy is het een bekroning na een bijzonder zwaar jaar, waarin Fleur met een ziekte moest afrekenen. Dat zegt een zichtbaar emotionele Edwin op het podium.
In de categorie van restaurants met drie sterren noteren we geen nieuwkomers. Tim Boury van Boury (Roeselare) en Viki Geunes van Zilte (Antwerpen) bevestigen wel hun status en behouden allebei hun drie sterren.