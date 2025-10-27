West-Vlaanderen blijft culinaire topregio in Gault&Millau 2026: zo scoren de restaurants bij ons
De culinaire gids Gault&Millau heeft vandaag zijn nieuwe Belux-editie voorgesteld. West-Vlaanderen valt dit jaar wel buiten de hoofdprijzen, maar blijft een absolute topregio in de Belgische gastronomie.
Boury in Roeselare blijft de nummer één van de provincie met een indrukwekkende score van 19 op 20. Ook De Jonkman in Brugge en Bartholomeus in Knokke-Heist behouden hun sterke score van 18 op 20. Willem Hiele uit Oudenburg is een van de grootste stijgers van het jaar met 16,5 op 20.
Inge Waeles is gastvrouw van het jaar
In de nevencategorieën vallen de West-Vlamingen wel in de prijzen. Béus in Passendale wint de award voor beste prijs-plezierverhouding, terwijl Tablavins in Knokke-Heist de eerste titel krijgt voor beste wijnaanbod per glas. Groot Vlaenderen in Brugge werd uitgeroepen tot Cocktailbar van het Jaar. Gastvrouw Inge Waeles van Boury werd bekroond tot Gastvrouw van het Jaar.
De nieuwe gids telt meer dan 1.340 adressen, met 154 nieuwkomers en 166 stijgers. De gids ligt vanaf deze week in de boekhandel voor 34 euro.
Maar liefst 40 restaurants uit Knokke-Heist in de gids
West-Vlaanderen telt 225 restaurants met een quotering in de restaurantgids Gault&Millau. En Knokke-heist spant alvast kwantitatief de kroon met 40 restaurants in de gids. Dat zijn er twee meer dan Brugge (38 restaurants in de gids).
“Het is fantastisch om te zien hoe onze horeca in Knokke-Heist blijft excelleren,” zegt schepen van Toerisme Bert De Brabandere. “Met nieuwe vermeldingen voor Studio M.CCC, La Sapinière, Old Fisher, L’abbiocco, Café de Paris en Eyecandy klimt Knokke-Heist opnieuw in de Gault&Millau-ranking. Dat is een mooie erkenning voor de kwaliteit, creativiteit en passie van onze chefs, ondernemers en hun teams. Na Antwerpen en Gent staat Knokke-Heist nu op de derde plaats in Vlaanderen wat betreft het aantal vermeldingen, en in verhouding tot het aantal inwoners telt onze gemeente zelfs de meeste van het land. Dat bewijst dat kwaliteit bij ons echt op z’n best is.”
Zo scoren de restaurants in jouw stad of gemeente:
Alveringem
- De Drie Ridders: 14,5
Avelgem
-
Bistro Régal: 12, Nieuw
De Gouden Klokke: 13,5
Blankenberge
-
ONISM: 14,5, Stijging
-
Ten Doele: 13,5
-
Vistro: 13, Nieuw
-
Bistro De Boeie: 12
-
Oesterput: 12
Beernem
- Alain Meessen: 12,5
Brugge
-
Zet'Joe: 17
-
Sans Cravate: 16,5
-
Bruut: 16
-
Rock-Fort: 14,5
-
Bonte B: 14
-
Franco Belge: 14
-
Goesepitte43: 14
-
LESS Eatery: 14
-
Patrick Devos: 14
-
Tanuki: 14
-
Bistro Refter: 13,5
-
Cantine Copine: 13,5
-
Laissez-Faire: 13,5
-
Le Mystique: 13,5
-
Locàle: 13,5, Stijging
-
Réliva: 13,5, Stijging
-
Assiette Blanche: 13
-
Atelier D The Bistro: 13, Stijging
De Verloren Hoek: 13, Stijging
-
Den Heerd: 13
-
Onslow: 13
-
't Nieuw Walnutje: 12,5
-
Cult: 12,5
-
Jacobin: 12,5, Stijging
-
Preus: 12,5, Stijging
-
Breydel de Coninc: 12, Nieuw
-
De Mangerie: 12
-
La Tâche: 12
-
Zuid55: 12
Floris: 14,5
-
Auberge de Herborist: 14
-
De Jonkman: 18
-
Goffin: 15
-
Rombaux: 13,5
-
't Apertje: 12,5
-
De Zevensterre: 12, Nieuw
-
Robusk: 14, Nieuw
-
Ober: 12,5, Stijging
Damme
-
De Zuidkant: 15
-
Mout: 14, Stijging
-
De Damse Poort: 13, Stijging
-
Siphon: 13
-
Arrom Thai: 12,5, Nieuw
De Haan
-
Markt XI: 16
-
Lepelem: 13, Nieuw
-
L'Espérance: 12,5, Nieuw
-
Villa de Torre: 12,5
-
De Kruidenmolen: 14, Brasserie van het Jaar
-
Poincaré: 13
-
Yelo: 12,5
Le Kok sur Mer: 14
De Panne
-
Subtiel: 15, Nieuw
-
Piccadilly: 12, Nieuw
Deerlijk
-
Oya Gastrobar: 14, Nieuw
Diksmuide
-
Marck: 13, Nieuw
-
Père et Mère: 13
Gistel
- Plat Préféré: 13
Harelbeke
-
VIVIDU: 13,5, Stijging
Hooglede
- Bistro 't Verschil: 13,5
Heuvelland
-
Hostellerie Kemmelberg: 13, Nieuw
Vinke: 12,5
Ichtegem
-
De Engel: 12,5, Stijging
Ieper
-
Klei: 13,5
-
Vest: 13,5
-
Bacon: 13
-
Klaver: 13
-
Hostellerie St-Nicolas: 15,5
Ingelmunster
-
Jean-Philippe: 15, Stijging
Izegem
-
Nast: 15, Stijging
-
De Smaak: 13,5
-
Vonk Gastrobar: 13,5, Stijging
-
Prinsessehof: 12,5
-
Maison Noire: 12
-
Villared: 12
Jabbeke
-
Côté Préféré: 14
-
Saporo: 13
-
Ensemble: 13,5
-
Fiston: 12,5, Stijging
Knokke-Heist
-
Bartholomeus: 18
-
Cuines,33: 17
-
Sel Gris: 17
-
Caillou: 15,5, Stijging
-
Escabèche: 15
-
Il Trionfo: 15
-
Resto Jett: 15, Stijging
-
Dah Makan: 14,5
-
't Kantientje: 14
-
Bel-Etage: 14
-
Blanco: 14
-
Boo Raan: 14
-
Bristol: 14
-
Carcasse: 14
-
De Kruier: 14
-
De Savoye: 14
-
Esmeralda: 14
-
Tablàvins: 14, Beste Wijnaanbod per Glas van het Jaar
-
bablut.: 13,5, Stijging
-
Dunas: 13,5
-
La Rigue: 13,5
-
Ugly Duckling: 13,5
-
Alexandra: 13
-
Cédric: 13
-
Constantin: 13, Stijging
-
Le Coup Vert by Souvereyns: 13
-
Si Versailles: 13
-
Café de Paris: 12,5, Nieuw
-
Calypso: 12,5
-
Charl's: 12,5
-
DeLy's: 12,5, Stijging
-
eyecandy: 12,5, Nieuw
-
Le P'tit Bedon: 12,5
-
Lebeau by Livingroom: 12,5
-
L' abbiocco: 12, Nieuw
-
La Sapinière: 12, Nieuw
-
La Sirène: 12
-
Old Fisher: 12, Nieuw
-
Rubens: 12
-
Studio MCCC: 12, Nieuw
Koksijde
-
Carcasse: 14,5
-
Mondieu: 14,5
-
De Kokkel: 14, Nieuw
-
Nils: 14
-
Julia: 13,5
-
Oh Restaurant: 13,5
-
't Blekkertje: 12
-
Sea Horse: 12
-
Bistronomie Eglantier: 12,5, Stijging
Kortemark
- Barisdam: 13,5
Kortrijk
-
Dirkjan Decock: 15
-
Table d'Amis: 14,5
-
Va et Vient: 14
-
Messeyne: 13,5
-
ViEr: 13,5
-
Choclo: 13
-
Desanto: 13
-
Saint-Christophe: 13
-
De Garage: 12
-
Ensuite: 12, Nieuw
Pauline: 12
-
Argendael: 13,5
-
Rebelle: 16
-
Vol-Ver: 14,5
-
Het Vliegend Tapijt: 14
Kuurne
-
Bourgondisch Kruis: 14
Lichtervelde
-
POER: 13, Nieuw
-
De Bietemolen: 12,5
Menen
-
Culinair: 14
-
Daefnis: 13
-
La Cravache: 14
Middelkerke
-
Vlass: 14
-
Marquize: 14, Stijging
Nieuwpoort
-
Ander: 14, Stijging
-
M Bistro: 14
-
Wasserette: 13,5
-
Julien: 13, Stijging
-
Au Bistro: 12,5
-
Botticelli: 12
-
Closté: 12, Nieuw
-
D'Oude Jachthaven: 12, Nieuw
Oostende
-
Haut: 15,5
-
Storm: 14,5, Stijging
-
Marina: 14
-
Bistro Mathilda: 13,5
-
Kiss The Chef: 13,5, Stijging
-
Lusitania: 13,5
-
Savarin: 13,5
-
VincL’O: 13,5, Stijging
-
Brasserie David: 13
-
Café du Parc: 13, Stijging
-
Villa Ostinato: 13, Nieuw
-
Belle De jour: 12,5
-
Eaust: 12,5, Nieuw
-
Mange Tout: 12,5
-
Paroles Paroles: 12,5
-
Bar Bristol: 12
-
Bar Foubert: 12, Nieuw
-
Brassi Casino: 12
-
Brassi Grand Café: 12, Nieuw
-
Frenchette: 12
-
Le Bassin: 12, Nieuw
-
Rocco Eats: 12
Oostkamp
-
De Herten: 12,5, Nieuw
Schatteman: 16
Raffiné: 12,5, Stijging
Oostrozebeke
-
Lots: 12, Nieuw
Oudenburg
-
Willem Hiele: 16,5, Stijging
Poperinge
-
Pegasus: 14,5
Terminus: 13
Roeselare
-
Boury: 19, Gastvrouw van het Jaar
-
Ma Passion: 14
-
CRKL: 13,5
-
Le Nord: 13,5
-
d'Hofstee: 13
-
Restobar Verne: 13
Torhout
-
Bassud: 14
-
LOS: 12,5
Veurne
-
Olijfboom: 13
-
Grill De Vette Os: 12,5
-
De Oogappel: 12, Nieuw
Waregem
Castor: 17
-
Robuust: 13
-
David Selen. Improviste: 12,5
-
Bistro Berto: 12
-
Hobo's: 12
Wevelgem
- De Gullegember: 12,5
Wielsbeke
-
Lin'eau: 14
Wingene
- Tafel 10: 13,5
- Coeur d'Amis: 13
Zedelgem
-
Bar Bulot: 14
Bistro O-Point: 13
Zeebrugge
-
't Werftje: 12
-
The Blue Lobster: 12
Zonnebeke
-
Merlijn: 12
Béus: 14, Prijs-Plezier van het Jaar voor Vlaanderen
Zwevegem
-
L'Envie: 16
-
De Muishond: 12, Nieuw