Chocolatier Julius Persoone kreeg de titel Innovator of the Year. De zoon van Dominique Persoone staat bekend om zijn experimentele aanpak van chocolade en zijn opvallende combinaties van gastronomie, kunst en beleving.

Gault&Millau prijst onder meer zijn samenwerking met chefs, zijn onderzoek naar fermentatie en terroir, en zijn creatieve toepassingen van chocolade. Ook een praline voor patiënten met keelkanker, ontwikkeld met aandacht voor smaakbeleving en slikcomfort, werd expliciet vermeld.