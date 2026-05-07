Deze West-Vlaamse chefs, chocolatier én ijsjeszaak vallen in de prijzen bij Gault&Millau
© Belga
De West-Vlaamse gastronomie heeft sterk gescoord op de negende editie van de Gault&Millau Culinary Innovators Awards. Sterrenrestaurant De Jonkman uit Brugge, chocolatier Julius Persoone, tv-kok Piet Huysentruyt en een Oostendse ijsjeszaak vielen maandagavond in de prijzen tijdens een groots culinair evenement in de Verbeke Foundation in Kemzeke.
Restaurant De Jonkman in Brugge kreeg de Restaurant Philosophy Award. Chef Filip Claeys en zijn echtgenote Sandra Meirlevede worden daarmee beloond voor hun duurzame visie op gastronomie en hun jarenlange inzet voor Noordzeevis via NorthSeaChefs.
Volgens Gault&Millau slaagt De Jonkman erin “fine dining als instrument voor verandering” in te zetten, met aandacht voor minder bekende vissoorten, lokale producten en respect voor de zee.
Innovator van het jaar voor Julius Persoone
Chocolatier Julius Persoone kreeg de titel Innovator of the Year. De zoon van Dominique Persoone staat bekend om zijn experimentele aanpak van chocolade en zijn opvallende combinaties van gastronomie, kunst en beleving.
Gault&Millau prijst onder meer zijn samenwerking met chefs, zijn onderzoek naar fermentatie en terroir, en zijn creatieve toepassingen van chocolade. Ook een praline voor patiënten met keelkanker, ontwikkeld met aandacht voor smaakbeleving en slikcomfort, werd expliciet vermeld.
Lifetime Award voor Piet Huysentruyt
Piet Huysentruyt kreeg dan weer de Lifetime Innovation Award voor zijn volledige carrière. Gault&Millau noemt hem een pionier die koken toegankelijk maakte voor het grote publiek, maar tegelijk ook vernieuwend was binnen de gastronomie.
“Wat toen als vooruitstrevend werd ervaren, is vandaag volledig ingeburgerd binnen de hedendaagse gastronomie.”
“Wat toen als vooruitstrevend werd ervaren, is vandaag volledig ingeburgerd binnen de hedendaagse gastronomie”, klinkt het bij de organisatie.
Voor Huysentruyt werd het een emotionele dag. Enkele uren voor de prijsuitreiking nam hij nog afscheid van zijn goede vriend Hans Otten.
Ook Oostendse ijszaak bekroond
Ook ICE ICE AMY uit Oostende viel in de prijzen met de Product Award ‘food’. Oprichtster Amélie Cobbaert bouwde haar merk uit rond ambachtelijk ijs zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of kant-en-klare mixen.
Het concept staat bekend om zijn creatieve smaken en doorgedreven focus op natuurlijke ingrediënten. Volgens Gault&Millau onderscheidt ICE ICE AMY zich door “een bijzonder originele en kwalitatieve aanpak”. Na vestigingen in Oostende en Gent opent het merk binnenkort ook een zaak in Antwerpen.
Wat zijn de Culinary Innovators Awards?
De Gault&Millau Culinary Innovators Awards bekronen jaarlijks vernieuwende projecten en spelers die de gastronomie van morgen vormgeven. Tijdens de negende editie in de Verbeke Foundation in Kemzeke werden zeven prijzen uitgereikt:
- Sustainability Award: Manger Mieux Demain
- Product Award ‘food’: ICE ICE AMY (Oostende)
- Social Award: KOM à la maison
- Restaurant Philosophy Award: De Jonkman (Brugge)
- Digital & Social Media Award: Freddy Eats World
- Innovator of the Year Award: Julius Persoone (Brugge)
- Lifetime Innovation Award: Piet Huysentruyt (Kuurne)
De editie stond in het teken van “Back to the Future”, een knipoog naar de terugkeer naar authentieke gerechten en technieken uit het verleden, gecombineerd met hedendaagse innovatie. Meer dan 600 gasten en ruim 40 chefs waren aanwezig, met culinaire interventies verspreid over de hele avond.