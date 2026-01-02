Opvallend: afvalintercommunale IVIO waarschuwt voor valse medewerkers aan de deur
Afvalintercommunale IVIO waarschuwt inwoners voor personen die zich voordoen als medewerkers van de organisatie. De voorbije dagen kwamen meldingen binnen van mensen in fluohesjes die aanbellen onder het voorwendsel Diftar-containers te controleren. IVIO is actief in 9 West-Vlaamse gemeenten.
Volgens IVIO bellen de betrokken personen aan en vragen ze toegang tot de woning om zogezegd de veiligheid en de locatie van nieuwe Diftar-containers na te kijken. Ze zouden zich verplaatsen met een bestelwagen waarop volgens een getuige het IVIO-logo is aangebracht.
De intercommunale benadrukt dat haar medewerkers in dit kader nooit toegang vragen tot de woning. “Onze medewerkers vragen geen toegang tot de woning om Diftar-containers te controleren”, klinkt het nadrukkelijk.
"Risico op kwaadwillige bedoelingen"
IVIO waarschuwt dat er een reëel risico bestaat op kwaadwillige bedoelingen, zoals het verkennen van woningen met het oog op diefstal of inbraak. De organisatie neemt de situatie ernstig en werkt samen met de bevoegde diensten.
Inwoners worden opgeroepen om waakzaam te zijn en verdachte situaties te melden. Voor bijkomende informatie kunnen zij terecht bij IVIO via de gebruikelijke contactkanalen.
IVIO is actief in deze gemeenten:
- Ardooie
- Dentergem
- Ingelmunster
- Izegem
- Ledegem
- Lendelede
- Oostrozebeke
- Pittem
- Tielt