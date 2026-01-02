Volgens IVIO bellen de betrokken personen aan en vragen ze toegang tot de woning om zogezegd de veiligheid en de locatie van nieuwe Diftar-containers na te kijken. Ze zouden zich verplaatsen met een bestelwagen waarop volgens een getuige het IVIO-logo is aangebracht.

De intercommunale benadrukt dat haar medewerkers in dit kader nooit toegang vragen tot de woning. “Onze medewerkers vragen geen toegang tot de woning om Diftar-containers te controleren”, klinkt het nadrukkelijk.