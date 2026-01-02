15°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Opval­lend: afval­in­ter­com­mu­na­le IVIO waar­schuwt voor val­se mede­wer­kers aan de deur

Demostand inkom IVIO

Afvalintercommunale IVIO waarschuwt inwoners voor personen die zich voordoen als medewerkers van de organisatie. De voorbije dagen kwamen meldingen binnen van mensen in fluohesjes die aanbellen onder het voorwendsel Diftar-containers te controleren. IVIO is actief in 9 West-Vlaamse gemeenten.

Volgens IVIO bellen de betrokken personen aan en vragen ze toegang tot de woning om zogezegd de veiligheid en de locatie van nieuwe Diftar-containers na te kijken. Ze zouden zich verplaatsen met een bestelwagen waarop volgens een getuige het IVIO-logo is aangebracht.

De intercommunale benadrukt dat haar medewerkers in dit kader nooit toegang vragen tot de woning. “Onze medewerkers vragen geen toegang tot de woning om Diftar-containers te controleren”, klinkt het nadrukkelijk.

"Risico op kwaadwillige bedoelingen"

IVIO waarschuwt dat er een reëel risico bestaat op kwaadwillige bedoelingen, zoals het verkennen van woningen met het oog op diefstal of inbraak. De organisatie neemt de situatie ernstig en werkt samen met de bevoegde diensten.

Inwoners worden opgeroepen om waakzaam te zijn en verdachte situaties te melden. Voor bijkomende informatie kunnen zij terecht bij IVIO via de gebruikelijke contactkanalen.

IVIO is actief in deze gemeenten:

  • Ardooie
  • Dentergem
  • Ingelmunster
  • Izegem
  • Ledegem
  • Lendelede
  • Oostrozebeke
  • Pittem
  • Tielt
Redactie
Afvalophaling Afval

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Kasteel van beauvoorde veurne
Nieuws

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Afval ivbo

De Haan kiest voor nieuw afvalsysteem: dit verandert
GFT bakjes Brugge - afval

Na commotie in Brugge: GFT-bakje bestellen kan vanaf vandaag
Afvalbeleid brugge

Brugs stadsbestuur past afvalbeleid wat aan maar gaat lang niet in op alle wensen van oppositie
Imog afvalzak

Afvalintercommunale IMOG verontschuldigt zich voor de 'vragen, onzekerheden en het ongemak' bij het nieuwe afvalbeleid
Koen Delie Imog

Veel vragen over nieuwe diftarcontainers: IMOG-klantendienst overbelast
Afvalophaling Diftar

Eerste ophaling met diftarcontainers in Harelbeke loopt vlot voor bewoners én ophalers
Aanmelden