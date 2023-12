Burgemeester Kurt Windels: "We zijn vooral opgelucht dat er een oplossing is gekomen. Er zijn heel veel partners die zitten te wachten op de vernieuwing van de stationsomgeving. Dat is ook nodig. We willen vergroenen, we willen meer brede terrassen, we willen de verkeersproblemen oplossen ook. Vandaar dat het belangrijk is dat we finaal tot een akkoord zijn gekomen met de eigenaar van de stationssite."