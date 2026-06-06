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Stad Kortrijk heeft een volgende stap gezet in de vernieuwing van de stationsomgeving. De stad heeft de studieopdracht voor de heraanleg van de publieke ruimte rond het station uitbesteed aan Paolo Viganò S.T.P. S.r.l. en Fallow bv.
Het ontwerpbureau moet de concrete plannen uittekenen voor de nieuwe stationsomgeving. Het krijgt de opdracht om de publieke ruimte opnieuw in te richten met aandacht voor veiligheid, logische circulatie en verblijfskwaliteit.
Concreet moet het ontwerpbureau werk maken van een helder en veilig Stationsplein, een vlotte verbinding met het station, de onderdoorgang, de parking en de fietsenstallingen, een doordachte verkeerscirculatie voor alle gebruikers en de heraanleg van onder meer de Burgemeester Reynaertstraat, Tolstraat, Doornikselaan en Minister Tacklaan.
"Met Studio Paola Viganò en Fallow bv halen we een internationaal gerenommeerd bureau binnen, met duidelijke wortels in Kortrijk"
"Omdat het huidige stationsgebouw behouden blijft, moet ook het plan voor de stationsomgeving herbekeken worden. We willen dit deze legislatuur realiseren in samenwerking met De Lijn", geeft burgemeester Ruth Vandenberghe aan. "De stationsomgeving is immers een belangrijk knooppunt in onze stad. Dit moet mooi, helder en logisch ingericht worden."
"Met Studio Paola Viganò en Fallow bv halen we een internationaal gerenommeerd bureau binnen, met duidelijke wortels in Kortrijk. Ze kennen de stad, en hebben dat ook al bewezen, met onder meer hun visie Hoog‑Kortrijk, de ontwikkeling van de Noord-Zuidas en de heraanleg van de Grote Markt", vertelt Schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.