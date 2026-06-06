"Met Studio Paola Viganò en Fallow bv halen we een internationaal gerenommeerd bureau binnen, met duidelijke wortels in Kortrijk. Ze kennen de stad, en hebben dat ook al bewezen, met onder meer hun visie Hoog‑Kortrijk, de ontwikkeling van de Noord-Zuidas en de heraanleg van de Grote Markt", vertelt Schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.