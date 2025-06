Naar aanleiding van het incident werd een gerechtelijk onderzoek gestart voor feiten van poging tot moord. In dat kader zou ondertussen een jongeman als verdachte ingerekend zijn. In principe zal hij voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Kortrijk.

In het belang van het onderzoek kan de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen echter helemaal niets kwijt over de zaak