Net daarom is het volgens de minister toch aangewezen om het gebouw te beschermen. Daarbij zal de ontwikkeling van het gebouw volgens de minister niet in het gedrang komen. "Eenmaal beschermd, komt het station in aanmerking voor financiële restauratieondersteuning en kan het ook rekenen op de expertise van het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat als een coach en partner klaarstaat om samen met de NMBS, de Stad Kortrijk, Infrabel en De Lijn stappen vooruit te zetten."

De minister contacteerde intussen de stad Kortrijk en NMBS om samen tot een oplossing te komen voor de verdere invulling en opwaardering van het station.