Minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) wil het stationsgebouw van Kortrijk beschermen. De stad Kortrijk en vervoersmaatschappij NMBS hadden nochtans plannen om het gebouw te slopen en te vervangen door een moderne nieuwbouw. Net om die plannen niet te blokkeren, besloot voormalig minister Matthias Diependaele (N-VA) twee jaar geleden nog om het station niet te beschermen. De Vlaamse regering verleende vorig jaar ook al een vergunning voor de sloop van het station, maar werd teruggefloten door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Volgens minister Weyts is het gebouw wel erfgoedwaardig. "Ik ben ervan overtuigd dat het station beschermenswaardig is en dat die bescherming ook in het belang van het station en de NMBS is." Hij wijst erop dat ook erfgoedorganisaties Europa Nostra, DOCOMOMO en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) een beschermingsaanvraag indienden. Het Agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt dat standpunt.
"Het station van Kortrijk is een voorbeeld van monumentaal classicisme in de naoorlogse stationsarchitectuur. Het vertelt het verhaal van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog", zegt Weyts. "Deze erfgoedwaarden zijn ook internationaal erkend, onder meer door de opname op de shortlist The 7 Most Endangered' van Europa Nostra."
Financiële restauratieondersteuning
Net daarom is het volgens de minister toch aangewezen om het gebouw te beschermen. Daarbij zal de ontwikkeling van het gebouw volgens de minister niet in het gedrang komen. "Eenmaal beschermd, komt het station in aanmerking voor financiële restauratieondersteuning en kan het ook rekenen op de expertise van het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat als een coach en partner klaarstaat om samen met de NMBS, de Stad Kortrijk, Infrabel en De Lijn stappen vooruit te zetten."
De minister contacteerde intussen de stad Kortrijk en NMBS om samen tot een oplossing te komen voor de verdere invulling en opwaardering van het station.
Wout Maddens (TBSK): "Logische en positieve stap"
Volgens de stad komt de beslissing van de minister gelegen. "Gezien de gewijzigde inzichten rond de erfgoedwaarde van het gebouw en de hoge kostprijs hadden wij samen met NMBS al besloten om het gebouw niet te slopen", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (TBSK). "Dit is een logische en positieve stap in het verhaal en nu gaan we allemaal samen rond de tafel zitten om een nieuw plan uit te werken."