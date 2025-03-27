De lopende aanbestedingsprocedure voor het sluitstuk van het stationsproject – waarover in 2023 tussen de partners een samenwerkingsakkoord werd gesloten - wordt daarom stilgelegd. Dat zijn alle partners van het stationsproject – de stad Kortrijk, De Lijn, Infrabel en NMBS – unaniem overeengekomen.

Het sluitstuk van het project omvatte naast verhoogde, overkapte integraal toegankelijke perrons en een brede onderdoorgang ook een nieuw busstation. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een nieuw project uitgaande van het behoud van het huidige stationsgebouw.

