Ont­werp nieuw sta­ti­ons­ge­bouw Kort­rijk wordt aan­ge­past, oude gebouw blijft ook bestaan

Archieffoto

Het ontwerp voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw van Kortrijk en de aanleg van de stationsomgeving zal worden aangepast, omwille van financiële redenen. Na de onderhandelingen met kandidaat-aannemers voor de bouw van het huidige ontwerp is er een prijsverschil van zo'n 40% blijven bestaan tussen de offertes en de budgetraming. 

De lopende aanbestedingsprocedure voor het sluitstuk van het stationsproject – waarover in 2023 tussen de partners een samenwerkingsakkoord werd gesloten - wordt daarom stilgelegd.  Dat zijn alle partners van het stationsproject – de stad Kortrijk, De Lijn, Infrabel en NMBS – unaniem overeengekomen.

Het sluitstuk van het project omvatte naast verhoogde, overkapte integraal toegankelijke perrons en een brede onderdoorgang ook een nieuw busstation. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een nieuw project uitgaande van het behoud van het huidige stationsgebouw.

Sloopvergunning station Kortrijk vernietigd; actiegroep haalt slag thuis: 'Onvoldoende rekening met erfgoedwaarde'

Behoud bestaande gebouw

De partners benadrukken het belang van een nieuw, kwalitatief hoogstaand ontwerp, maar dat moet passen binnen het voorziene budget. De partijen zijn overeengekomen om bij het nieuwe ontwerp uit te gaan van het behoud en de valorisatie van het bestaande gebouw, rekening houdend met de erfgoedwaarde. Een sloop ervan werd eerder tegengehouden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Niemand wil dat de kosten de pan uit swingen. De rekening moet kloppen. We moeten nuchter zijn in aanpak en groots in ambitie. We maken samen werk van een realistisch en betaalbaar ontwerp met respect voor de erfgoedwaarde van het stationsgebouw en een haalbare timing.”

Zo zal het nieuwe station er dus niet uitzien:

Redactie
Station Stationsproject Station Kortrijk

