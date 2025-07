Naast de horecazaak komt er ook een toeristisch infopunt in het gebouw. Bovendien wordt het voormalige station een belangrijke schakel in het Hoppinpunt in Avelgem, met voorzieningen voor fietsers en reizigers die het openbaar vervoer gebruiken. Zo moet de site uitgroeien tot een bruisende ontmoetingsplek die erfgoed, toerisme en duurzame mobiliteit met elkaar verbindt.