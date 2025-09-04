20°C
Vlaam­se ver­e­ni­ging voor indu­stri­ë­le arche­o­lo­gie blij dat oud sta­ti­on Kort­rijk niet gesloopt wordt

2023-05-09 00:00:00 - Geen referendum over oud station Kortrijk

De Vlaamse vereniging voor industriële archeologie is tevreden dat de stad Kortrijk, de NMBS en De lijn hun stationsproject afvoeren. Dat maakten ze gisteren bekend. Het project waarbij het stationsgebouw gesloopt zou worden, blijkt veel te duur. Eerder al werd de sloopvergunning vernietigd. Maar nu is het gebouw dus definitief gered van de sloop.

Gisteren kreeg de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een telefoontje van de burgemeester van Kortrijk met dit nieuws: Ze schrappen het huidige stationsproject. Het station uit de jaren '50 wordt niet afgebroken. Hendrik Nelde, Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie: “Ik ben een dolgelukkig man. Samen met de vereniging voor industriële archeologie hebben wij gestreden en we hebben gewonnen. Dit gebouw is uniek. Niet alleen omdat de Kortrijkse architect Pauwels het heeft ontworpen, maar ook omdat de energie van na de Tweede Wereldoorlog in dat gebouw zit. De grootsheid om te tonen, we hebben de oorlog gewonnen, alles is achter de rug. Het is meer dan alleen maar de buitenkant en de schil.”

Station kortrijk
Nieuws

Ontwerp nieuw stationsgebouw Kortrijk wordt aangepast, oude gebouw blijft ook bestaan

Maar het gebouw is niet beschermd. In het voorgestelde project uit 2023 van de NMBS, Infrabel, de stad Kortrijk en De Lijn is de afbraak voorzien. In de plaats zou een modern gebouw komen. Maar die plannen zijn nu afgeblazen, ook wegens te duur. Bovendien vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkele maanden geleden de sloopvergunning van het station. Ook dat speelde mee. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “De erfgoedwaarde van het gebouw heeft steeds ter discussie gestaan. Erfgoedverenigingen hebben daar fel voor gestreden. Als je dat en de onbetaalbaarheid bij elkaar neemt, zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet zullen aanbesteden. We gaan zoeken naar een nieuw betaalbaar ontwerp met behoud van het oude gebouw.”

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
