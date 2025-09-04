Maar het gebouw is niet beschermd. In het voorgestelde project uit 2023 van de NMBS, Infrabel, de stad Kortrijk en De Lijn is de afbraak voorzien. In de plaats zou een modern gebouw komen. Maar die plannen zijn nu afgeblazen, ook wegens te duur. Bovendien vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkele maanden geleden de sloopvergunning van het station. Ook dat speelde mee. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “De erfgoedwaarde van het gebouw heeft steeds ter discussie gestaan. Erfgoedverenigingen hebben daar fel voor gestreden. Als je dat en de onbetaalbaarheid bij elkaar neemt, zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet zullen aanbesteden. We gaan zoeken naar een nieuw betaalbaar ontwerp met behoud van het oude gebouw.”