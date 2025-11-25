Ook staking in gesloten centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Brugge
Behalve in de gevangenissen is maandag ook gestaakt in vijf van de zes gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken, ook in De Refuge in Brugge.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert sinds zondagavond om 22 uur een 24 urenstaking in alle gevangenissen van het land om een privatisering van de openbare diensten aan de kaak te stellen. De actie kadert in een breder protest van de federale overheidsdiensten tegen "een sluipende privatisering", maar ook besparingen, de pensioenhervorming en een "uitholling" van het statuut, zeggen de vakbonden.
Ook in vijf van de zes gesloten centra - Merksplas, Brugge, Caricole en 127bis in Steenokkerzeel, en Vottem - werd maandag gestaakt, meldt DVZ. "Waar nodig werd de lokale politie ingeschakeld om taken van het personeel over te nemen. Ook de directieleden en het administratief personeel hebben extra taken op zich genomen", zegt woordvoerder Paulien Blondeel van DVZ.
Woensdag of donderdag is er een overleg gepland tussen de vakbonden en minister van Ambtenarenzaken Vanessa Matz (Les Engagés).