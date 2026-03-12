Akkoord bij Bpost: Nu ach­ter­stand wegwerken”

2018-02-28 00:00:00 - Ook postbodes zien af door koude

De directie van Bpost en de vakbonden hebben donderdagavond een akkoord bereikt . De bedoeling is dat vanaf vandaag. het werk wordt hervat en de opgelopen achterstand zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Maar de vakbonden moeten dit akkoord vanmorgen nog voorleggen aan hun achterban. Gisteren werd nog in vier West-Vlaamse kantoren gestaakt.

Sinds eind maart vonden er vakbondsacties plaats bij Bpost. Het personeel verzette zich tegen het plan van de directie om te schuiven met de werkuren van de postbodes. Vooral de latere werkuren waren daarbij een doorn in het oog. Vooral in Wallonië was de stakingsbereidheid hoog. In het akkoord werd nu overeengekomen dat de meerderheid van de diensten om 17.00 uur zal eindigen. De meeste postbodes zullen dus tussen 9 en 10 uur starten, terwijl dat tot nog toe tussen 6 en 7 uur was. "Dat is een toegeving, waardoor de meeste postbodes hun kinderen nog van de opvang of school kunnen halen", duidt woordvoerder Mathieu Goedefroy.

Bpost belga
In vier kantoren in West-Vlaanderen leggen postbodes werk neer

Vaste rondes

Ook zullen postbodes hun vaste rondes kunnen behouden en worden de maaltijdcheques met 2 euro verhoogd. Daarnaast wordt er ook een interne pool aangelegd van vrijwilligers om zo veel mogelijk een beroep op onderaannemers te vermijden. Het gaat dan om mensen die zich beschikbaar stellen om de niet-vaste rondes te bedelen.Tot slot zullen de postbodes altijd een week op voorhand te horen krijgen welke uren ze de week nadien moeten werken.

De komende weken zullen de onderhandelingen worden voortgezet om tegen 30 april een definitief akkoord te verkrijgen over de volledige uitvoering van het plan.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vakbondsactie Bpost

