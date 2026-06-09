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Zeebrugge

Bij­na veer­tig sche­pen lig­gen te wach­ten door acties loodsen

Loods

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Door acties van de zee- en rivierloodsen liggen er momenteel zo’n veertig schepen te wachten, waarvan het merendeel op de Noordzee en in de haven van Antwerpen. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

De Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) laat tegelijk weten dat er geen acties meer lopen. "De loodsen varen regulier", zegt BVL. Maar heel wat individuele loodsen nemen hun maximale rust op, vandaar de hinder.

Al sinds dinsdag staken heel wat Vlaamse loodsen. Dat heeft voornamelijk te maken met de ontwikkelingen van de afgelopen weken in de sector. Begin deze maand werd bekend dat er achter de schermen al lang wordt gewerkt aan een private loodsdienst - die in de toekomst zou opereren naast de bestaande publieke loodsdienst.

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Daarnaast zijn er ook al geruime tijd frustraties tussen de Vlaamse regering en de Beroepsvereniging van Loodsen over de pensioenen. Volgens bronnen binnen het loodswezen is de kans zeer klein dat die onderhandelingen nog worden voortgezet voor het zomerreces.

De redactie
Vakbondsactie Loodsen

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