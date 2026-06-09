De Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) laat tegelijk weten dat er geen acties meer lopen. "De loodsen varen regulier", zegt BVL. Maar heel wat individuele loodsen nemen hun maximale rust op, vandaar de hinder.

Al sinds dinsdag staken heel wat Vlaamse loodsen. Dat heeft voornamelijk te maken met de ontwikkelingen van de afgelopen weken in de sector. Begin deze maand werd bekend dat er achter de schermen al lang wordt gewerkt aan een private loodsdienst - die in de toekomst zou opereren naast de bestaande publieke loodsdienst.

