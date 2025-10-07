Het nieuwe "Vlaams Loodswezen" zou worden opgericht door een tiental loodsen en werken als een vennootschap waarvan de leden aandeelhouder zijn. Om het project te realiseren, zouden een vijftigtal loodsen moeten aansluiten.

Vakbond ACOD linkt het initiatief aan de aanslepende onderhandelingen over de loodsenpensioenen. "Men was al langer achter de schermen bezig met zo'n private loodsdienst. Men probeert hier het stakingsrecht van de loodsen te breken", zegt Geert Dermaut.

