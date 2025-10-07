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Oostende Zeebrugge

Plan­nen voor pri­va­te loods­dienst ver­de­len sector

Loodsen Oostende

Een groep Vlaamse loodsen wil vanaf 2027 een private loodsdienst oprichten naast het bestaande DAB Loodswezen. De plannen zorgen voor discussie binnen de sector, die al langer verwikkeld is in een conflict over de pensioenregeling.

Het nieuwe "Vlaams Loodswezen" zou worden opgericht door een tiental loodsen en werken als een vennootschap waarvan de leden aandeelhouder zijn. Om het project te realiseren, zouden een vijftigtal loodsen moeten aansluiten.

Vakbond ACOD linkt het initiatief aan de aanslepende onderhandelingen over de loodsenpensioenen. "Men was al langer achter de schermen bezig met zo'n private loodsdienst. Men probeert hier het stakingsrecht van de loodsen te breken", zegt Geert Dermaut.

Steun vanuit havenwereld

De plannen krijgen steun vanuit de havenwereld, waar er al langer kritiek klinkt op acties van loodsen die het scheepvaartverkeer verstoren.

Vlaams minister van Havens Annick De Ridder benadrukt dat het initiatief niet van haar kabinet uitgaat. Ook het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust ontkent betrokkenheid.

De redactie
Loodsen

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