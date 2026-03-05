Verkeerscentrale Zeebrugge na eenzijdig verzoekschrift weer bemand: scheepvaart hervat
Illustratiebeeld
De verkeerscentrale Zeebrugge heeft zijn activiteiten voor de scheepvaart rond middernacht hervat, nadat werkgeversorganisatie Voka dinsdagavond via een eenzijdig verzoekschrift verkreeg dat "elke belemmering of bemoeilijking van maritieme toegang tot de haven van Zeebrugge" verboden wordt.
Er is voorzien "in het benodigde personeel om de stremming in het betrokken gebied op te heffen", meldt MDK woensdag net na middernacht.
In een eerdere update, dinsdagavond rond 20.30 uur, meldde MDK nog dat 46 schepen op de Noordzee lagen te wachten om de Vlaamse havens binnen te varen. Er lagen toen ook 24 schepen te wachten om uit te varen (18 in Antwerpen, 1 in Gent en 5 in Zeebrugge).
Essentiële infrastructuur
De stakers waren van plan ook woensdag en donderdag door te gaan. Met het eenzijdig verzoekschrift komt er nu een einde aan de actie die het personeel in de Zeebrugse verkeerscentrale sinds maandagavond voert tegen het federaal pensioenbeleid. Tijdens de staking nam de verkeerscentrale wel veiligheidsfuncties op.
"Aan de zware economische gevolgen voor ondernemingen en medewerkers komt nu een eind", zei Voka dinsdagavond al. De organisatie benadrukt dat de haven en de nautische keten essentiële infrastructuur zijn en niet stilgelegd mogen worden. Het is de eerste keer dat een stakingsactie in de nautische keten op die manier gestopt wordt.
Minimale dienstverlening in Zandvliet
Het verzoekschrift geldt enkel voor Zeebrugge. In Zandvliet blijft de minimale dienstverlening van kracht. Sinds dinsdagvoormiddag 10 uur staken ook de bij ACOD aangesloten zeeloodsen, maar die staking gaat eveneens verder.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront plant donderdag een grote actie in Brussel tegen de federale pensioenhervorming