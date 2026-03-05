Er is voorzien "in het benodigde personeel om de stremming in het betrokken gebied op te heffen", meldt MDK woensdag net na middernacht.

In een eerdere update, dinsdagavond rond 20.30 uur, meldde MDK nog dat 46 schepen op de Noordzee lagen te wachten om de Vlaamse havens binnen te varen. Er lagen toen ook 24 schepen te wachten om uit te varen (18 in Antwerpen, 1 in Gent en 5 in Zeebrugge).