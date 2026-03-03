13°C
Zeebrugge

Scheep­vaart­be­ge­lei­ding in Zee­brug­ge legt werk neer als pro­test tegen pensioenhervorming

Haven Zeebrugge

Haven Zeebrugge (Archief)

In de radarcentrale van Zeebrugge, die instaat voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer, begon maandagavond om 19.30 uur een syndicale actie. Eerder op de dag had de socialistische vakbond ACOD al aangegeven dat er "op zeer korte termijn" acties zouden volgen.

De aanleiding is de federale pensioenhervorming en het uitblijven van oplossingen vanuit de Vlaamse regering voor de nautische keten. Dat zijn de diensten, organisaties en processen die samenwerken om zeeschepen veilig en vlot van de zee naar een ligplaats in de haven en terug te begeleiden.

De loodsen onderhandelen ondertussen al meer dan een jaar over hun pensioen. "Onze loodsen en matrozen zien hun pensioenrechten uitgehold worden, terwijl de Vlaamse regering blijft talmen", klinkt het bij de bonden. Bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verwacht men alvast veel hinder voor de gehele nautische keten.

Belga
Leonie Delodder

