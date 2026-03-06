De hinder is zo kleiner geworden dan donderdagochtend, toen er nog sprake was van een 120-tal schepen. Nu gaat het concreet nog om 63 schepen die momenteel in de Noordzee wachten om de Vlaamse havens binnen te varen. In de haven van Antwerpen liggen er dertig schepen te wachten om uit te varen. In Gent zijn er dat vier en in Zeebrugge vijf.

Werkwilligen

Er is dus voldoende personeel opgetrommeld om de werking te verzekeren. "MDK heeft kennis genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Gent van donderdagavond om elke belemmering of bemoeilijking van maritieme toegang tot de haven van Gent te verbieden."

