Er is bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) momenteel voldoende werkwillig personeel gevonden om alle diensten in de nautische keten volledig operationeel te brengen. Door de stakingsactie van de loodsen van de voorbije dagen tegen de pensioenhervorming kan momenteel nog een honderdtal schepen de Vlaamse zeehavens niet bereiken of uitvaren, meldt MDK.
De hinder is zo kleiner geworden dan donderdagochtend, toen er nog sprake was van een 120-tal schepen. Nu gaat het concreet nog om 63 schepen die momenteel in de Noordzee wachten om de Vlaamse havens binnen te varen. In de haven van Antwerpen liggen er dertig schepen te wachten om uit te varen. In Gent zijn er dat vier en in Zeebrugge vijf.
Werkwilligen
Er is dus voldoende personeel opgetrommeld om de werking te verzekeren. "MDK heeft kennis genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Gent van donderdagavond om elke belemmering of bemoeilijking van maritieme toegang tot de haven van Gent te verbieden."
MDK doet er alles aan om werkwilligen te vinden om aan alle beschikkingen te voldoen, klinkt het. Eerder waren er al gelijkaardige uitspraken van de rechtbanken in West-Vlaanderen en Antwerpen om elke belemmering van de maritieme toegang tot de havens te verbieden.
Het agentschap voegt er tot slot aan toe dat de verslechterende weersomstandigheden naar alle verwachtingen de beloodsing niet zullen onderbreken.