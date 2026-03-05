120 schepen

De nautische keten was dan ook hevig verstoord geraakt. Vakbonden voerden tal van acties tegen de pensioenhervorming van de federale regering. Zo werden onder meer twee verkeerscentrales voor schepen niet meer bemand.

Op dit moment varen sommige boten van de redediensten in Vlissingen en Oostende echter nog steeds niet uit - wegens stakend personeel. Ongeveer 120 schepen liggen door de achterstand van de voorbije dagen te wachten.

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust doet er naar eigen zeggen alles aan "om werkwilligen te vinden om aan deze beschikking (van de rechtbank, red.) te voldoen". Het is niet volledig duidelijk of dat lukt.

Dwangsom

Door de beschikking van de rechtbank is er een verbod om handelingen te stellen die de toegang tot de haven belemmeren. Bij een overtreding kan er een dwangsom van 1.000 euro per uur worden opgelegd. Daar zou dus effectief op worden gecontroleerd door deurwaarders. De praktijk is uiterst zeldzaam.