Havenbedrijven hopen op minder verstoringen door komst privaat loodsbedrijf
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De werkgeversverenigingen van de Vlaamse zeehavens reageren positief op de aangekondigde oprichting van een privaat loodsenbedrijf. "Een vlotte en betrouwbare nautische keten is essentieel voor de concurrentiekracht van onze havens", zeggen VeGHO, Alfaport Voka, APZI-Voka en OPUA-Voka.
Volgens de werkgeversverenigingen zijn de Vlaamse havens de voorbije decennia meermaals geconfronteerd met verstoringen door acties binnen het loodswezen. Die onderbrekingen hebben volgens hen een aanzienlijke economische impact, veroorzaken reputatieschade en zorgen voor onzekerheid bij internationale klanten en logistieke partners.
De organisaties zien in een parallel systeem van publieke en private loodsen een kans om de betrouwbaarheid, efficiëntie en klantgerichtheid van de nautische dienstverlening te versterken.
Werkgeversverenigingen
De vier organisaties vertegenwoordigen havenbedrijven in Gent, Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. Alfaport Voka behartigt de belangen van ruim 400 maritieme en logistieke bedrijven in de Antwerpse haven.
APZI-Voka vertegenwoordigt 320 havengerelateerde bedrijven in Zeebrugge en OPUA-Voka meer dan 80 leden in Oostende. VeGHO vertegenwoordigt het Gentse havenbedrijfsleven in het Vlaamse deel van North Sea Port, waar honderden havenbedrijven actief zijn.