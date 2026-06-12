Volgens de werkgeversverenigingen zijn de Vlaamse havens de voorbije decennia meermaals geconfronteerd met verstoringen door acties binnen het loodswezen. Die onderbrekingen hebben volgens hen een aanzienlijke economische impact, veroorzaken reputatieschade en zorgen voor onzekerheid bij internationale klanten en logistieke partners.

De organisaties zien in een parallel systeem van publieke en private loodsen een kans om de betrouwbaarheid, efficiëntie en klantgerichtheid van de nautische dienstverlening te versterken.