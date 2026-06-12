32°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende Zeebrugge

Haven­be­drij­ven hopen op min­der ver­sto­rin­gen door komst pri­vaat loodsbedrijf

Loodsboot

© Belga

De werkgeversverenigingen van de Vlaamse zeehavens reageren positief op de aangekondigde oprichting van een privaat loodsenbedrijf. "Een vlotte en betrouwbare nautische keten is essentieel voor de concurrentiekracht van onze havens", zeggen VeGHO, Alfaport Voka, APZI-Voka en OPUA-Voka.

Volgens de werkgeversverenigingen zijn de Vlaamse havens de voorbije decennia meermaals geconfronteerd met verstoringen door acties binnen het loodswezen. Die onderbrekingen hebben volgens hen een aanzienlijke economische impact, veroorzaken reputatieschade en zorgen voor onzekerheid bij internationale klanten en logistieke partners.

De organisaties zien in een parallel systeem van publieke en private loodsen een kans om de betrouwbaarheid, efficiëntie en klantgerichtheid van de nautische dienstverlening te versterken.

Loodsboot
Nieuws

Plannen voor private loodsdienst verdelen sector, scheepvaartverkeer in onze havens licht verstoord

Werkgeversverenigingen

De vier organisaties vertegenwoordigen havenbedrijven in Gent, Antwerpen, Zeebrugge en Oostende. Alfaport Voka behartigt de belangen van ruim 400 maritieme en logistieke bedrijven in de Antwerpse haven. 

APZI-Voka vertegenwoordigt 320 havengerelateerde bedrijven in Zeebrugge en OPUA-Voka meer dan 80 leden in Oostende. VeGHO vertegenwoordigt het Gentse havenbedrijfsleven in het Vlaamse deel van North Sea Port, waar honderden havenbedrijven actief zijn.

Belga
Loodsen

Meest gelezen

Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
Brand schip
Nieuws

Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge
Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thermote1

Onderdelenspecialist voor heftrucks TVH opent nieuw distributiecentrum
Walstroom

ICO Zeebrugge voorziet grote schepen van walstroom
Ongeval E403 Loppem

Lange ochtendfile op E403 na kop-staart-aanrijding tussen motorfiets en auto
Loods

Bijna veertig schepen liggen te wachten door acties loodsen
Loodsboot
Update

Plannen voor private loodsdienst verdelen sector, scheepvaartverkeer in onze havens licht verstoord
Aardappel3

Een vijfde minder aardappelen op onze velden
Aanmelden