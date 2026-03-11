De private loodsdienst zou in de toekomst kunnen opereren naast de publieke tak. Vakbonden roepen hun loodsen - deels daarom - op de maximale rusttijd op te nemen. Maar er is meer aan de hand, liet de Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) enkele dagen geleden weten. Zij wijzen op een structureel tekort aan personeel bij de loodsen. De instroom is met andere woorden kleiner dan de uitstroom.

Zondag hamerde de BVL er nog op dat, als de loodsen hun wettelijk voorgeschreven rust opnemen, dat "zeker geen collectieve actie" is. De BVL reageerde daarmee op Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA), die afgelopen weekend via de sociale media een bericht aan de loodsen had gepubliceerd.