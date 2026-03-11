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Voor de achtste dag op rij nemen enkele zeeloodsen hun maximale rusttijd op. Daardoor liggen er dinsdag bijna dertig schepen voor anker op de Noordzee, en nog eens een tiental in de havens. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).
Nadat de afgelopen weken bleek dat er achter de schermen wordt gewerkt aan de oprichting van een private loodsdienst, schoten enkele zeeloodsen in actie. Of eigenlijk net niet. Door het opnemen van maximale rusttijden tonen ze hun ongenoegen, al blijven ze daarmee volledig binnen de wettelijke perken.
De private loodsdienst zou in de toekomst kunnen opereren naast de publieke tak. Vakbonden roepen hun loodsen - deels daarom - op de maximale rusttijd op te nemen. Maar er is meer aan de hand, liet de Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) enkele dagen geleden weten. Zij wijzen op een structureel tekort aan personeel bij de loodsen. De instroom is met andere woorden kleiner dan de uitstroom.
Zondag hamerde de BVL er nog op dat, als de loodsen hun wettelijk voorgeschreven rust opnemen, dat "zeker geen collectieve actie" is. De BVL reageerde daarmee op Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA), die afgelopen weekend via de sociale media een bericht aan de loodsen had gepubliceerd.
Zondag hamerde de BVL er nog op dat, als de loodsen hun wettelijk voorgeschreven rust opnemen, dat "zeker geen collectieve actie" is. De BVL reageerde daarmee op Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA), die afgelopen weekend via de sociale media een bericht aan de loodsen had gepubliceerd.
Geen oplossing voor de zomer
De uitputtingsslag tussen de loodsen en Vlaams minister van havens Annick De Ridder over de pensioenen - en het statuut van de loodsen - blijft zo aanslepen. Het is ondertussen al de derde grote stakingsgolf van de loodsen op iets meer dan een half jaar tijd. De kans dat men voor het zomerreces een oplossing kan vinden, is miniem, geven enkele loodsen aan.
De redactie