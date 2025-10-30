24°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne Nieuwpoort Middelkerke Veurne Alveringem

Eer­ste lan­de­lij­ke regio: B‑post levert pak­jes aan West­kust alleen nog elektrisch

Bpost levering pakjes

Bpost bezorgt voortaan alle post en pakjes in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem zonder uitstoot. De postbodes rijden er enkel nog met elektrische bestelwagens of elektrische fietsen.

In totaal gaan 62 postbodes in de regio voortaan elektrisch op ronde. Volgens Bpost worden daardoor maandelijks zo'n 12 ton CO2-uitstoot vermeden. Dagelijks leveren de postbodes aan de Westkust tot 3.500 pakjes.

"Met De Panne, Koksijde en Nieuwpoort voegen we drie nieuwe kustgemeenten toe aan onze uitstootvrije zones", zegt Bpost. Ook Middelkerke, Bredene en De Haan zouden binnenkort volgen.

Eerste landelijke regio

Daarnaast zet het postbedrijf in op afhaalpunten om de pakjeslogistiek duurzamer te maken. Aan de Westkust zijn er momenteel 24 afhaalpunten, waaronder postkantoren, postpunten en pakjesautomaten. Dat netwerk wordt de komende maanden verder uitgebreid.

De uitstootvrije levering aan de Westkust maakt deel uit van de ambitie van Bpost om tegen 2035 alle pakjes in België zonder uitstoot te bezorgen. Tegen 2027 wil het bedrijf de volledige Belgische kustlijn uitstootvrij bedienen.

De redactie
Bpost

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Nieuws
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bpost

Akkoord bij Bpost, maar deel van personeel blijft staken
Bpost belga

In vier kantoren in West-Vlaanderen leggen postbodes werk neer
Bpost

Postbodes in West-Vlaanderen terug aan het werk na 2-daagse staking
Staking Bpost 1

Staking bij Bpost houdt aan: pakjes en brieven blijven liggen, overleg volgt volgende week
Bijna 80 postbodes niet aan de slag bij bpost Oostende en Oostkamp door onvrede: "Als hun privéleven in gevaar komt, volgen er acties"
Update

Bijna 80 postbodes niet aan de slag bij bpost Oostende en Oostkamp door onvrede: "Als hun privéleven in gevaar komt, volgen er acties"
Bpost veurne

Postbodes in Veurne gaan vrijdag weer aan de slag
Aanmelden