Eerste landelijke regio: B‑post levert pakjes aan Westkust alleen nog elektrisch
Bpost bezorgt voortaan alle post en pakjes in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem zonder uitstoot. De postbodes rijden er enkel nog met elektrische bestelwagens of elektrische fietsen.
In totaal gaan 62 postbodes in de regio voortaan elektrisch op ronde. Volgens Bpost worden daardoor maandelijks zo'n 12 ton CO2-uitstoot vermeden. Dagelijks leveren de postbodes aan de Westkust tot 3.500 pakjes.
"Met De Panne, Koksijde en Nieuwpoort voegen we drie nieuwe kustgemeenten toe aan onze uitstootvrije zones", zegt Bpost. Ook Middelkerke, Bredene en De Haan zouden binnenkort volgen.
Eerste landelijke regio
Daarnaast zet het postbedrijf in op afhaalpunten om de pakjeslogistiek duurzamer te maken. Aan de Westkust zijn er momenteel 24 afhaalpunten, waaronder postkantoren, postpunten en pakjesautomaten. Dat netwerk wordt de komende maanden verder uitgebreid.
De uitstootvrije levering aan de Westkust maakt deel uit van de ambitie van Bpost om tegen 2035 alle pakjes in België zonder uitstoot te bezorgen. Tegen 2027 wil het bedrijf de volledige Belgische kustlijn uitstootvrij bedienen.