Daarnaast zet het postbedrijf in op afhaalpunten om de pakjeslogistiek duurzamer te maken. Aan de Westkust zijn er momenteel 24 afhaalpunten, waaronder postkantoren, postpunten en pakjesautomaten. Dat netwerk wordt de komende maanden verder uitgebreid.

De uitstootvrije levering aan de Westkust maakt deel uit van de ambitie van Bpost om tegen 2035 alle pakjes in België zonder uitstoot te bezorgen. Tegen 2027 wil het bedrijf de volledige Belgische kustlijn uitstootvrij bedienen.