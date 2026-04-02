Bij Bpost blijft de onrust groot. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen, onder meer in Zandvoorde bij Oostende, legden medewerkers vandaag, net als gisteren, opnieuw het werk neer. Daardoor zijn heel wat brieven en pakjes niet verdeeld.

De actie komt er uit protest tegen het aangekondigde transformatieplan van het postbedrijf. Dat plan moet Bpost verder omvormen van een klassiek postbedrijf naar een pakjesbedrijf, met aangepaste werkuren tot gevolg.