Staking bij Bpost houdt aan: pakjes en brieven blijven liggen, overleg volgt volgende week
Voor de tweede dag op rij hebben medewerkers van Bpost het werk neergelegd. Ook in Zandvoorde, bij Oostende, staakten zo’n tachtig werknemers uit onvrede over hervormingsplannen die volgens hen zonder voldoende overleg zijn ingevoerd.
Bij Bpost blijft de onrust groot. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen, onder meer in Zandvoorde bij Oostende, legden medewerkers vandaag, net als gisteren, opnieuw het werk neer. Daardoor zijn heel wat brieven en pakjes niet verdeeld.
De actie komt er uit protest tegen het aangekondigde transformatieplan van het postbedrijf. Dat plan moet Bpost verder omvormen van een klassiek postbedrijf naar een pakjesbedrijf, met aangepaste werkuren tot gevolg.
"Geen sociaal overleg"
Volgens de vakbonden zorgen die veranderingen voor grote bezorgdheid bij het personeel. “De bereidheid om te staken is groot. Mensen zijn het beu, zeker omdat er geen sociaal overleg geweest is”, zegt Marian Stadsbader van ACV West-Vlaanderen. “Het gaat om eenzijdige beslissingen die het leven van de werknemers sterk veranderen.”
Zo zouden postbodes in de toekomst later op de dag moeten starten, in plaats van vroeg in de ochtend. “Mensen die jarenlang om 4.30 uur begonnen, zouden nu pas om 9.30 uur starten. Dat maakt de combinatie van werk en gezin een pak moeilijker”, aldus Stadsbader.
"Evenveel aandacht voor werknemers als voor cijfers"
Intussen hebben de directie en de vakbonden afgesproken om de plannen tijdelijk op te schorten. Volgende week starten nieuwe onderhandelingen over de concrete invulling. “Men moet zich beter organiseren zodat het voor beide kanten een win-win is”, zegt Stadsbader nog. “De post is de voorbije jaren sterk veranderd, maar niet altijd op de juiste manier. Er moet evenveel aandacht zijn voor de werknemers als voor de cijfers.”
De medewerkers hervatten morgen het werk.