Bij bpost in Oostkamp wordt dinsdag 7 april gestaakt. Postmannen en postvrouwen leggen het werk neer uit onvrede met nieuwe maatregelen van de directie. Volgens het personeel stapelen de veranderingen zich op: vorig jaar moesten ze zich al aanpassen aan een nieuwe werking, waarbij onder meer de bedeling van kranten wegviel. Daardoor verloren ze ook de bijhorende nachtpremie en zagen velen hun loon dalen.