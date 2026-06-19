35°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Diks­muids land­bouw­be­drijf wint Kope­ren Kie­vit-award voor inzet voor natuur

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Johan en Dieter Debruyne van vleesveebedrijf Hof ter Wilgen uit Diksmuide winnen de ‘Koperen Kievit’-award. Een prijs van Boerennatuur Vlaanderen voor landbouwers die zich inzetten voor de natuur, het milieu en het landschap op en rond hun landbouwbedrijf. Het is de tweede keer dat de award wordt uitgereikt.

Vader en zoon Johan en Dieter Debruyne van Hof ter Wilgen in Diksmuide krijgen de ‘Koperen Kievit’-award vanmiddag uit handen van landbouwminister Jo Brouns.  Dieter Debruyne, winnaar Koperen Kievit-Award 2026: “We zijn blij dat hij in West-Vlaanderen blijft en dat we de landbouw en de natuur kunnen promoten samen.”

Vader en zoon Debruyne kweken koeien van het West-Vlaamse rood ras. Ze plantten knotwilgen en fruitbomen die schaduw geven aan de dieren. Ze telen veldbonen die stikstof uit de lucht halen en ze kozen bewust voor een windmolen en zonnepanelen. 

Boerennatuur is ook natuurvereniging

Boerennatuur verenigt 700 landbouwers die werken rond natuur-, landschaps- bodem- en waterbeheer.  Opmerkelijk:  de organisatie is ook erkend als natuurvereniging. Ze bewijzen dat landbouw en natuur écht wel samengaan.  Sven Defrijn, Boerennatuur Vlaanderen: “We zien dat 4 op de 5 landbouwers echt vindt dat het de taak is van de landbouw om zorg te dragen voor de natuur, het milieu en het landschap. Alleen weet de bevolking dat niet. Met de Koperen Kievit Award willen we daar meer bekendheid aan geven.” 

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf

Meest gelezen

Windschade1
Nieuws

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Twee personen zwaargewond nadat motorrijder inrijdt op terras van Grote Markt in Kortrijk
Nieuws
Update

Twee zwaargewonden nadat motorrijder inrijdt op terras in Kortrijk, burgemeester reageert: "Patsergedrag dat niet door de beugel kan"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jaspers2

Joris Ide investeert in caloriearme sauzen van Brugse start-up
Ijsbollen

IJsballenbedrijf draait op volle toeren tijdens warme dagen
Buizerd Torhout

Na aanval op onder meer Hilde Crevits: waarschuwingsborden voor agressieve buizerd in Torhout
Kanaal roeselare leie

Blauwalgen vastgesteld op Kanaal Roeselare-Leie, ook meldingen in Waregem
Brugse zot 2

Tien jaar na aanleg blijft Brugse bierpijpleiding een wereldprimeur
Kiwischip2

Kiwihandelaar Zespri laat vestiging in haven Zeebrugge vanaf 2028 links liggen
Aanmelden