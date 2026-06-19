Vader en zoon Johan en Dieter Debruyne van Hof ter Wilgen in Diksmuide krijgen de ‘Koperen Kievit’-award vanmiddag uit handen van landbouwminister Jo Brouns. Dieter Debruyne, winnaar Koperen Kievit-Award 2026: “We zijn blij dat hij in West-Vlaanderen blijft en dat we de landbouw en de natuur kunnen promoten samen.”

Vader en zoon Debruyne kweken koeien van het West-Vlaamse rood ras. Ze plantten knotwilgen en fruitbomen die schaduw geven aan de dieren. Ze telen veldbonen die stikstof uit de lucht halen en ze kozen bewust voor een windmolen en zonnepanelen.

Boerennatuur is ook natuurvereniging

Boerennatuur verenigt 700 landbouwers die werken rond natuur-, landschaps- bodem- en waterbeheer. Opmerkelijk: de organisatie is ook erkend als natuurvereniging. Ze bewijzen dat landbouw en natuur écht wel samengaan. Sven Defrijn, Boerennatuur Vlaanderen: “We zien dat 4 op de 5 landbouwers echt vindt dat het de taak is van de landbouw om zorg te dragen voor de natuur, het milieu en het landschap. Alleen weet de bevolking dat niet. Met de Koperen Kievit Award willen we daar meer bekendheid aan geven.”